La versión vintage de Lodeiro, en las puertas de la Copa América

¡Otra vez Lodeiro! La expresión del hincha, que vio debutar al exvolante de Nacional con 19 años, y luego lo siguió con 20, con 21… y, ahora, con 30 en la selección mayor; que lo vio de enganche, de volante externo por izquierda y de doble cinco, pero nunca terminó de conseguir una regularidad que le permitiera ganarse un lugar en el equipo, parece darse de bruces con las decisiones del entrenador.

Nicolás Lodeiro estuvo en la formación titular del partido despedida del viernes, ante Panamá en el Estadio Centenario, cuando jugó su partido número 57 con la celeste. Integró la oncena en el trabajo táctico del miércoles. Y este lunes de mañana, en los 15 minutos que Tabárez ensayó con la oncena a puertas cerradas, también estuvo en el equipo. Aunque el técnico no confirmó el equipo que debutará el domingo ante Ecuador a las 19 en Belo Horizonte, las pistas que brinda son suficientes para creer que estará en el estreno en la Copa América como volante externo por izquierda, en una línea de cuatro hombres que el DT presenta en ese sector.

¿Qué tiene el volante de Seattle Sounders que los hinchas no ven y que cautiva a Tabárez?

Desde que tras Rusia 2018 ese sector de la zona de volantes de Uruguay quedó vacante, porque Cebolla Rodríguez pasó a formar parte de la rica historia de la selección, Tabárez probó con Rodrigo Bentancur (ante Corea), Marcelo Saracchi (Japón), Gastón Pereiro (Brasil), Jonathan Rodríguez (Brasil), Giorgian De Arrascaeta (Francia) y en los últimos tres encuentros (Uzbekistán y Tailandia, ambos por la China Cup, y Panamá) con Lodeiro.

Ninguno de los seis jugadores que el técnico utilizó en esa posición es Cebolla Rodríguez. Algunos jugaron de media punta, otros de cuarto volante, y el que recibió el crédito del Tabárez fue Lodeiro. El DT entiende que el futbolista que juega en la Major League Soccer (MLS) le puede brindar las soluciones que necesita para ese sector del campo.

¿Qué puede aportar Lodeiro en esa posición como cuarto volante, por izquierda, como alguna vez también jugó Edinson Cavani en el Mundial de Sudáfrica 2010?

“Puede jugar perfectamente en ese sector, aparte con Laxalt de ese lado te da el pasaje al ataque y él lo puede poner en carrera para meter la pelota al área. Tiene muchas posibilidades jugando ahí”, dijo su excompañero Álvaro Fernández a Referí.

La mirada de los uruguayos que están o pasaron recientemente por el fútbol estadounidense brinda un aporte diferente, porque vieron el día a día del sanducero, para este trabajo.

Fredy Clavijo, el exgolero de Defensor y entrenador en aquel país, profundiza en detalles. “El año pasado fue uno de los mejores jugadores de la MLS. Está en Seattle, un cuadro importante y en una ciudad que es muy futbolera. Él anda bien. Juega como un volante libre, es el que organiza al equipo y tiene una imagen muy buena”, comentó a Referí sobre Lodeiro.

Fernández acotó que en Estados Unidos, cuando fueron compañeros, Lodeiro jugó como volante por izquierda. “¿Si baja a ayudar con la marca? Bajaba a ocupar posición; no es su característica marcar, pero ayudaba bastante”.

Otro aspecto en el que puede resultar importante Lodeiro, y no es un detalle menor teniendo en cuenta la importancia que adquieren esas acciones de juego en la selección, es en la ejecución de las pelotas quietas. En su club asume todas las acciones de balón detenido, hasta en los tiros de esquina.

Pelotas quietas, buen manejo de los tiempos, generar juego para Luis Suárez y Edinson Cavani y realizar un gran despliegue físico para realizar un gran trabajo táctico a la hora de defender, condición ineludible para actuar en Uruguay, forman parte del manual que deberá desarrollar desde el domingo. En el banco estará Giorgian De Arrascaeta, quien aparece en segundo orden para desempeñarse en la posición del sanducero.

El único punto distinto al que deberá adaptarse Lodeiro para la Copa América, que el futbolista conoce por su experiencia, es que en la MLS lo dejan jugar con libertad y actúa sin las presiones que tendrá desde la próxima semana en Brasil, con una marca intensa.

Lodeiro se consagró como uno de los mejores asistentes de la MLS, una liga en la que utilizan mucho el sistema táctico 4-4-2, explican Fernández y Clavijo.

El volante que juega en Rampla, que compartió en Seattle Sounders, recordó: “Nico se destaca por la visión, los pases de gol. El primer año que llegó (en 2016) fue el líder de asistencias en la Liga”.

¿Cómo se produjo la vuelta a la selección?

Preseleccionado para Rusia 2018 y tras quedar en el último corte que hizo el entrenador en junio pasado en el Complejo de la AUF, Lodeiro creyó que había terminado su tiempo en la selección. Sin embargo, una lesión de Giorgian De Arrascaeta le abrió la ventana para jugar en agosto del año pasado un amistoso contra México, un partido donde la celeste estuvo bajo la conducción de Fabián Coito debido a que Tabárez no había renovado su contrato.

“Me enteré porque me mandaron mensajes amigos y familiares. Es una reserva, no es una confirmación oficial, siempre es lindo estar ahí, que te llamen y la verdad me puso muy contento. Me da un poco de alegría, me motiva a seguir trabajando, uno nunca baja los brazos, trabaja para esto, es un premio lindo, tratar de disfrutar y de seguir ganando con Sounders porque gracias a ellos estoy acá”, expresó Lodeiro entrevistado por la prensa de EEUU al enterarse de la noticia.

Su alegría tenía motivos más que justificados. Estaba de regreso. Jugó con México, Corea y Japón en octubre, y Brasil y Francia en noviembre. En marzo de este año se ganó la titularidad en la China Cup, en marzo.

Así volvió a la selección aquel morocho bajito que había jugado de enganche y de doble 5, regresó rubio y jugando como volante por afuera en la zona izquierda.

Un poco de historia de Lodeiro con la selección: todo empezó en 2009

La historia de Lodeiro con la selección tiene determinadas particularidades. Pero el repaso de los hechos marca una constante: su entrega por la causa.

A Nico nada le cayó del cielo. Su esfuerzo fue recompensado. Lo convocaron de apuro, cuando tenía apenas 19 años y deslumbraba en Nacional.

La mayoría de los uruguayos pensaron que iba como “relleno” para comenzar a vivir experiencias ya que Uruguay se aprestaba a jugar el repechaje por el Mundial de 2010 contra Costa Rica en procura de volver a la máxima cita.

Pero el técnico sorprendió al incluirlo en la oncena titular que jugó el partido de ida en una cancha de césped sintético en San José de Costa Rica. Uruguay ganó y se trajo media clasificación. Lodeiro jugó con un desparpajo poco habitual. Le valió reservar boleto para el Mundial.

Y allá fue. A Sudáfrica. A vivir como protagonista uno de los mejores cuentos de los últimos tiempos del fútbol uruguayo pese a que no se ganó nada más que reconocimiento.

Allí recibió su primer golpe. Se fracturó y para no dejar al cuadro con uno menos, permaneció en cancha. Fue ante Ghana que se fracturó el quinto metatarsiano y jugó los últimos 40 minutos del encuentro así. Debió ser enyesado. Sus compañeros no lo dejaron volver, y se quedó con el equipo hasta el histórico regreso en caravana por Montevideo.

Nico, el enganche

El tiempo pasó. Lodeiro vivió otro Mundial, al formar parte del plantel en Brasil 2014.

En el primer partido, Uruguay fue sorprendido por Costa Rica que le ganó 3-1. Nico entró a los 60 minutos por Forlán cuando el equipo perdía 1-2, pero no pudo cambiar el trámite.

El equipo quedó compremetido. Obligado a vencer a Inglaterra e Italia. Y Tabárez, como había pasado contra Costa Rica en aquel repechaje de 2010, volvió a confiar en Lodeiro.

Fue titular jugando de enganche ante Inglaterra e Italia. Uruguay ganó los dos partidos y pasó la serie. Nico no fue de la partida ante Colombia en el juego donde los celestes quedaron eliminados.

El recambio

En el proceso eliminatorio para Rusia 2018, Lodeiro alternó buenas y malas. Ocupó nuevos roles en el equipo ya que brindó alguna mano jugando como doble 5.

Pero una lesión –esguince en el pie derecho- sumado a la aparición de nuevos valores como Giorgian De Arrascaeta, determinaron que fuera perdiendo pie.

Quedó fuera de la lista que Tabárez armó para disputar el Mundial de Rusia 2018. Aceptó la decisión sin decir absolutamente nada.

Por lo que la Copa América de Brasil 2019 se empezó a visualizar como algo lejano. Nico lo tenía claro. Cuando quedó al margen de los amistosos con China y Japón de octubre de 2018 declaró: “Los jugadores desde que empezamos sabemos que un día nos va a tocar no estar más. Es una lástima pero uno tiene que saber que el fútbol es así. No me tocó ir a China y pensé que me iba a pasar eso. En cualquier momento me puede pasar a mí también”.

Volver

Pero Lodeiro siempre encuentra recompensa a su forma de proceder y obviamente a sus condiciones y el momento deportivo. Nico terminó de explotar en la Major League Soccer donde se consagró como uno de los mejores asistentes.