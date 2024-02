La vida del detenido por violar a dos mujeres en Barrio Sur: maltrato, "infierno" y cadenas

"Cuando me recuperé me preguntaron qué me había pasado y si tenía familia. Les dije que no, por miedo de volver al maltrato. Por eso me internaron en el INAU. Me fugaba siempre que podía", continuó.

Samandú empezó a fumar marihuana y a inhalar cemento.

A los nueve años hizo su primera rapiña con un cuchillo. "Pasé siete meses encerrado, después me fui a un hogar más abierto. De ahí me podía fugar todos los días. Robaba, no hacía más que eso. Estuve en la Colonia Berro varias veces".

A los 18 años fue a la cárcel. "Cuando cumplí 18 años conocí la cárcel. Por dos rapiñas estuve siete años preso y hasta ahora no he parado. Hoy en día tengo 35 años, siempre en la misma historia".

En el final del video mandó un mensaje a sus hijas y les pidió perdón "por no estar lo suficiente a su lado", por "la mala vida" y por "no aprovechar las oportunidades" que tiene cuando está en libertad

"Perdón por no disfrutarla mucho más. Los arrepentimientos son varios, pero ahora espero que todo cambie para bien. Yo sé que lo voy a lograr, porque la esperanza no la pierdo", concluyó en el video.

El hombre estuvo preso hasta tres días antes de las violaciones. Fueron en la madrugada del lunes y Samandú fue detenido esa misma tarde. Según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del caso, cuenta con 13 antecedentes.

En la audiencia de este miércoles esperan imputarlo por dos delitos de abuso sexual especialmente agravados y por hurto.