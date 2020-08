La vieja C: de canchas con pozos y barro, a la profesionalización

Viejas canchas. Barro, pozos y matas de pasto. La pelota picando como un conejo. Afuera gritos. Adentro gestos duros y miradas de pocos amigos. Durante mucho tiempo la C, como se la conocía, fue una divisional emparentada con un fútbol de nivel más rústico. Pero, como todo en la vida, fue mutando. Hasta el nombre. Hoy se llama Primera división amateur.

Por estos tiempos los equipos que la integran realizan apuestas impensadas años atrás. El amateurismo va dando paso a una profesionalización. Los equipos son transformados en Sociedades Anónimas Deportivas, en otros casos gerenciados o bancados por empresarios dispuestos a invertir.

Y como pocas veces, para el campeonato que se avecina, varios jugadores que pasaron por Primera división estarán “reforzando” y dando brillo a la divisional.

Gentileza club Keguay

La apuesta evidentemente es a hombres de mil batallas, con recorrido, jugadores que se podrían denominar como “viejos dinosaurios”. En ese sentido se destacan nombres como los de Romario Acuña, Nicolás Vigneri, Mauricio Felipe, Pablo Pereira, Silvio Dorrego, Polaco Rivero, Deivis Barone, Ernesto Dudok, entre otros.

A ello se debe sumar la presencia en el banco de algunos entrenadores que hacen sus primeras armas en el cargo tras un largo recorrido como jugadores. Tales los casos de Richard Pellejero, Marcelo Suárez y Richard Porta. Pero también están los otros, los de largo recorrido en Primera como el caso de Adolfo Fito Barán que, según reveló a Referí, jamás imaginó dirigir en la C pero terminó aceptando el reto de Colón F.C.

Camilo Dos Santos

“Sinceramente no era mi idea trabajar en la C, incluso en la B tampoco me había planteado dirigir porque quería algo serio, que se manejara profesionalmente, que fuera limpio de cabeza porque es bravo cuando hay tanto gerenciador que llevan a sus amigos o contratistas que tienen técnicos. Pero me convencieron y la idea me pareció interesante, con un proyecto planteado hacia adelante. Y después obviamente por la posibilidad de trabajar”, comenzó diciendo Barán a Referí.

Entre las condiciones que puso Barán, una pasó por entrenar todos los días.

“Una de las cosas que justamente solicité fue que no quería venir a un club donde entrenan dos veces por semana, quería lo más cercano a un club profesional y puedo decir que estoy mejor que en clubes de la B e incluso en la A donde trabajé”.

Entrenar todos los días

Gentileza club Keguay

Al margen de que la divisional es amateur, varios jugadores perciben salarios por defender a los equipos. La diferencia con los profesionales es que los contratos no están registrados en la AUF.

“Esos contratos son acuerdos de partes. Yo juego y vos me das mil pesos por partido, pero el contrato no está registrado en la AUF”, expresó el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur, Darío Goyén, a Referí.

“Nosotros tenemos algunos jugadores que cobran, otros que trabajan y muchos que estudian porque hay chicos que vinieron de la Liga Universitaria”, reveló Barán.

Richard Porta, que realizará su primera experiencia con un plantel de mayores al asumir la conducción del club Keguay, puso la misma condición de Barán: que los jugadores entrenen todos los días.

“Las condiciones son esas. El que está es el que puede venir todos los días. Nosotros entrenamos de mañana y esta es una divisional que no tiene la costumbre de entrenador de mañana porque todos trabajan. Entonces para hacerlo lo más profesional posible entrenamos de mañana. Fui claro con los muchachos y les dije que esta puede ser una puerta para seguir creciendo. Por suerte muchos cambiaron el trabajo y entran luego del mediodía”, dijo Porta a Referí.

El entrenador, que comparte la tarea entrenando a la Sub 15 de River, agregó: “Esto es amateur, acá no hay contratos, no hay sueldos, es un año atípico donde hay empresarios atrás, pueden haber oportunidades, hay dos ascensos, uno directo y otro en repechaje, cosa que no pasaba, entonces es una linda vidriera”.

Leonardo Carreño

Richard Pellejero vivirá su primer experiencia como entrenador en la C dirigiendo a Miramar Misiones, un club que intenta volver bajo un gerenciamiento.

“Lo que nos sedujo fue el proyecto que tienen para lo que es la divisional. Yo hace poco que dejé de jugar y estuve toda una vida penando para cobrar y ser profesionales y una de las cosas que nos sedujo fue eso. Nosotros queríamos que los jugadores cobren”, expresó a Referí.

Con relación al tema de los entrenamientos, Pellejero señaló: “Yo les dije los dirigentes que si lo que quería era hacer algo profesional había que entrenar de lunes a lunes. Es amateur pero van a tener un sueldo, su ropa, su lugar para entrenar”.

¿Quiénes juegan?

En las últimas semanas el mercado futbolero se sacudió por los anuncios de nuevos equipos dispuestos a competir a nivel oficial en los cuadros de la AUF.

En ese sentido, el primer movimiento surgió en el departamento de Artigas. Pero el tema se fue enfriando lentamente. Desde su vecino Rivera surgió el Rivera Hinterland y en Toledo el citado Keguay. Pero la duda pasa por saber si realmente pueden jugar.

Facebook Rivera Hinterland

“Lo que la Mesa puede decir hoy es que están seguros para la competencia son 17 equipos. El descendido Bella Vista y los 16 que jugaron en 2019. Después somos conscientes y estamos enterados que Miramar y El Tanque Sisley gestionan acuerdos con la Mutual para un plan de pagos y cancelar las deudas para poder competir en la divisional este año. Esas son las únicas instituciones que la AUF tiene conocimiento, luego no hubo ninguna otra consulta ni presentación de proyecto porque uno escucha mucha cosa pero la Mesa no tiene conocimiento”, reveló el presidente del citado organismo, Darío Goyén, a Referí.

¿Y qué pasa con Rivera y Keguay? La incógnita la respondió el propio Goyén.

“Para esta temporada, que es atípica por el tema de la pandemia, se decidió que no iba a haber ingresos de los que son cuadros AUF. Cuadro AUF es aquel que participó de una competencia anterior en la AUF. Miramar Misiones y El Tanque son cuadros AUF. Desconozco la situación de Keguay como el cuadro de Rivera”.

Keguay compite en femenino

Gentileza club Keguay

El presidente de Keguay, Alfredo Silva, reveló a Referí: “Nosotros presentamos la carpeta el 10 de diciembre del año pasado. A nivel institución Keguay está en la AUF hace dos años porque entró con el fútbol femenino. Este año incursionamos en el Fútbol Playa pero como institución estamos dentro de los registros y vamos a jugar este año porque tenemos tres opciones para hacerlo”.

Silva reveló a Referí las opciones que manejan en el club para poder competir, entre las que figura hasta una eventual fusión con el Tanque Sisley.

“La opción A que está en un 70% avanzada es que se necesita la votación de los clubes por mayoría simple para que nos habiliten. En caso de que no se vote, el segundo camino sería convencer a algunos equipos que son seis o siete que en este momento no nos estarían dando el voto en una asamblea que sería el 20 de agosto. Y la tercera opción pasa por fusionarnos con El Tanque Sisley hasta el 31 de diciembre. Eso está muy bien encaminado. El cuadro se llamaría El Tanque Keguay, por lo que Keguay va a jugar sí o sí”.

Gentileza club Keguay

El club jugó en 2018 y 2019 fusionado con Canadian pero ahora quiere independizarse. “Tenemos un complejo con vestuarios con aire acondicionado, tenemos un campo de juego que debe ser junto con el Nasazzi el mejor de la C. El campo de juego está iluminado, con muro perimetral, ahora estamos colocando las gradas”, expresó el presidente.

Keguay ya incorporó a Ernesto Dudok, Nicolás Schennone, al japonés Sakamura y un colombiano llamado Julián Rojas.

Por su parte Rivera participará con el nombre de Frontera Rivera, el antiguo club de la ciudad. Deberán cancelar la deuda.

Inicio

El inicio del campeonato está fijado para el 5 de setiembre. El miércoles 2 se realizará el sorteo según reveló el presidente de la Mesa Ejecutiva, Darío Goyén, a Referí.

El dirigente agregó que ve con buenos ojos la “profesionalización” de la divisional amateur. “Le hace muy bien a la divisional que vengan jugadores con recorrido, la jerarquiza y le da otro brillo, otro marco a los partidos”.