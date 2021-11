La Voz Uruguay ya tiene a su tercer jurado: mirá quién ocupará el sillón

La versión uruguaya del exitoso programa La Voz ya tiene el tercer nombre que conformará el cuarteto jurado: se trata del músico Lucas Sugo, que se unirá a los ya confirmados y anunciados Valeria Lynch y Rubén Rada.

Según publicó TV Show, el intérprete de Cinco Minutos conformará la plantilla de coachs del certamen, una de las apuestas más importantes de Canal 10 para el 2022 y que todavía debe anunciar su último jurado.

Entre los nombres que se manejan para el puesto se encuentra el de Agustín Casanova, líder de Márama, que ya participó como jurado en otra producción del canal, Got Talent.

Hasta ahora la versión más familiar para el público uruguayo del programa era la edición argentina del certamen, que lleva tres ediciones, una primera en 2012 y las dos siguientes emitidas en 2018 –ganada por un uruguayo, Braulio Assanelli– y 2021, terminada a comienzos de setiembre. Esa versión, emitida originalmente por el canal Telefe, se pudo ver a través de Canal 4.

La Voz (The Voice) es un formato creado por el holandés John de Mol, responsable también de la creación de Gran Hermano. Su primera emisión fue The Voice of Holland, emitido desde 2010, y desde 2011 se realiza en distintas partes del mundo.

Las inscripciones para participar del programa continúan abiertas.