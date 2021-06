La zona franca de servicios de Lecueder en Punta del Este: una torre de 25 pisos y 1.200 empleos

World Trade Center Punta del Este será la primera zona franca de servicios que se instalará en el balneario top del departamento de Maldonado. El proyecto implica la construcción de una torre de 25 pisos y buscará albergar a empresas uruguayas y globales que generarán entre 1.000 y 1.200 puestos de empleo directos.

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo sobre la autorización de esta nueva zona franca de servicios en Uruguay, el estudio Luis. E. Lecueder, que está a cargo del proyecto, comenzó a dar los primeros pasos para captar inversiones y comenzar el proceso de construcción.

“En este momento tenemos que hacer el proyecto ejecutivo del edificio, para luego licitar la obra y posteriormente empezar a construir, por lo cual la construcción va a empezar dentro de entre 6 y 9 meses, dependiendo de cómo marchen los distintos trámites y permisos”, explicó a El Observador Carlos Lecueder, director del estudio.

El edificio estará ubicado en la intersección de la avenida Juan Gorlero y calle 23 – El Corral, frente a la Plaza de los Artesanos y tendrá vista tanto a la playa Mansa como a la Brava.

Lecueder explicó que, de momento, no hay empresas formalmente interesadas en instalarse allí porque desde el estudio aún no han comenzado a comercializar. No obstante, “informalmente”, sí existen muchas empresas con interés y “hay muy buenas perspectivas”.

World Trade Center Punta del Este generará entre 1000 y 1200 puestos de trabajo directos

¿Qué tipo de empresas podrán instalarse?

Según el empresario uruguayo -que tiene dos zonas francas en el Word Trade Center de Montevideo- las empresas que se instalen deben ser “del exterior o uruguayas” pero siempre con la condición de “trabajar hacia el mundo”. “Pueden ser empresas de diversas ramas como la tecnología de la información, el sector financiero, vinculadas a temas comerciales o de servicios o también desarrollar outsourcing para empresas”, agregó.

“Apuntamos al mundo, a empresas que quieran venir a Uruguay a trabajar en un país estable, con sistema jurídico serio y sólido, y que puedan trabajar con personal capacitado para el mundo”, sostuvo Lecueder.

El empresario expresó que el punto clave es que estas empresas tendrán que hacer una inversión para instalarse y que generarán puestos de trabajo, que estimó entre 1.000 y 1.200.

“Lo que se va a desarrollar es gente trabajando hacia el mundo. Saldremos a buscar a empresas que quieran prestar este tipo de servicios, que hoy están creciendo mucho en la zona franca de servicios de Montevideo, que sigue funcionando bien a pesar de la pandemia y que ocupa mucha gente con remuneraciones que están por encima de las del mercado”, dijo Lecueder.

La zona franca de servicios en Montevideo

¿Por qué Punta del Este?

Desde el estudio Lecueder entienden que hay que diversificar la oferta de localización. En ese sentido, Carlos Lecueder sostuvo que para traer empresas del exterior “es importante ofrecerles un lugar lindo para trabajar y vivir, porque van a venir ejecutivos que se van a radicar en Uruguay, de ahí surge la idea de Punta del Este, que es uno de los lugares más lindos del país”. “Punta del Este es un atractivo más que va a ofrecer esta zona franca para atraer empresas al Uruguay”, aseguró.