Lacalle es el presidente no frenteamplista con más aprobación en primer mes

El 65% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, quien este miércoles cumplirá su primer mes de mandato, mientras que un 20% lo desaprueba y un 15% "tiene juicios intermedios o no opina", según una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 27 y el 29 de marzo.

El estudio, que compara el resultado de esta encuesta con las mediciones de opinión pública de los anteriores presidentes desde 1985 –también en las primeras semanas o meses de los mandatos– determinó que Lacalle Pou es el mandatario no frenteamplista que tiene la aprobación más alta al comienzo de su gobierno.

En marzo de 2005, se constató que el entonces presidente Tabaré Vázquez tenía el respaldo del 64% de la población, y en abril de 2010, el presidente José Mujica recogía un 60% de aceptación, pero en el saldo neto –integrando a la suma a los que desaprobaban su gestión– el primero y segundo mandatario de la coalición de izquierda en tomar el poder lograban un saldo superior al del actual presidente blanco. Solo un 9% rechazaba el desempeño de Vázquez, y un 11% el de Mujica –de acuerdo a las encuestas publicadas entonces–, por lo que los expresidentes frenteamplistas obtuvieron un saldo neto de 55 y 49 puntos, respectivamente, mientras que Lacalle Pou recogió 45 puntos en total.

El presidente con más desaprobación desde la salida de la dictadura fue el nacionalista y padre del actual mandatario, Luis Alberto de Herrera: solo un 18% respaldó su gestión, tras una encuesta difundida en agosto de 1990, en la que también se constató una desaprobación del 51% –lo que le daba un salgo negativo de -33 puntos. En la lista le siguen los colorados Julio María Sanguinetti, con un 24% de aprobación y un 37% de rechazo en un sondeo de abril de 1995 –lo que también dio un saldo negativo de -13–, y Jorge Batlle, al que una encuesta publicada en abril de 2000 determinó una aprobación del 38% y un rechazo del 16%.

"Hay que tener en cuenta, también, que esta comparación no es totalmente exacta, porque los momentos de medición no son idénticos y en algunos casos responden a metodologías distintas. Pero aun así el punto central del amplio respaldo actual al presidente es claro", aclara el informe.

Esta encuesta se efectuó en base a dos muestras: una telefónica, en la que participaron 400 personas, y otra online, que contó con 1.129 participantes.

"La encuesta a telefonía celular tiene un margen de error máximo de 4.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Para la encuesta on- line, basada en métodos no probabilísticos, no puede estimarse un margen de error estadístico", detalla el estudio.

Luna de miel en días de coronavirus

El estudio de Equipos recuerda la tendencia en muchos gobiernos recién asumidos de recibir cierta aprobación en la ciudadanía, un período –el de las primeras semansas– que se identifica como de "'luna de miel', en el que los ciudadanos que no lo votaron le otorgan cierta carta de crédito o confianza inicial".

Sin embargo, el informe agrega un factor que no debe perderse de vista: las circunstancias especiales que le tocó al gobierno de Lacalle Pou, que desde el 13 de marzo debió decretar el estado de emergencia sanitaria ante la confirmación de los primeros casos de covid-19 positivos.

"La forma en que el presidente y el gobierno se han desempeñado y han reaccionado frente a la llegada del coronavirus, también ha concitado un fuerte apoyo de los ciudadanos", dice el estudio.

En ese sentido, el sondeo de Equipos también interrogó a los encuestados sobre su opinión acerca de las "medidas tomadas" por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia mundial y las consecuencias económicas que generan muchas de las disposiciones sanitarias, como la cuarentena, el cierre de fronteras y de muchos locales comerciales.

El estudio recogió que el 74% de los uruguayos aprueba las decisiones tomadas por el presidente durante esta crisis, mientras que un 18% las rechaza.

También se señala que cuando se comparan los datos con los meses previos a que Lacalle Pou asumiera, se encuentra que hasta febrero la aprobación del entonces presidente electo era de 54%, con un alineamiento de votantes propios, mientras que los votantes de Daniel Martínez tenían una aprobación mayoritariamente negativa. Este mes hubo un cambio en la visión de esos votantes que pasaron a tener opiniones más moderadas en marzo. De esta forma, el estudio indica que el presidente mantiene al terminar el primer mes de mandato un nivel de apoyo 17 puntos por encima de su nivel de votación en el balotaje (fue de 48%), que deriva del apoyo de quienes no lo votaron.

Una aprobación similar constató Factum en una encuesta online divulgada este lunes y que demostró que el 64% de los uruguayos considera que el primer mandatario realiza una "buena" o "muy buena" gestión frente a la crisis.

Este estudio –cuyo cuestionario estuvo online entre sábado y domingo, con una muestra de 1.638 casos ponderados por región, sexo, edad y nivel educativo– expuso que las percepciones de gestión están influenciadas en gran parte por las inclinaciones políticas aunque otorgan un balance positivo a la gestión del nuevo gobierno.

Entre los consultados, un 31% contestó que el gobierno nacional ha realizado una "muy buena gestión" ante la prevención y contención del coronavirus. Un 33% dijo que la gestión ha sido "buena", un 20% se inclinó por "regular", un 8% por "mala" y un 6% por "muy mala". El porcentaje de no sabe o no contesta fue de 2%