Lacalle Pou: "Capaz que en algunos meses podemos hacer alguna apertura para extranjeros"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes a la situación actual de la pandemia de coronavirus y dijo que es posible que se abran las fronteras para que ingresen extranjeros a Uruguay.

"Capaz que en algunos meses podemos hacer alguna apertura para algún sector de extranjeros con algunas condiciones, por ejemplo, el tema de la vacunación". "Estamos mejor, pero si bajamos la guardia, capaz que nos hacen un gol ", aseguró y agregó que ya "queda poco" para el final de la pandemia a raíz del ritmo de vacunación.

"¿Queda poco, no? Pero guambia con descuidarse. Lo vimos en países que venían muy bien. Las conductas personales son las que construyen la libertad que vamos a tener en estos tiempos. Venimos bien pero a no cantar victoria, Vamos a ver si se estabiliza la baja", aseguró.

El presidente agregó que esta medida beneficiará al sector turístico. "Con el turismo, de hecho en las vacaciones de julio si ustedes ven la ocupación en distintos lugares del país, por suerte una actividad que está golpeada, está mejorando. Obviamente la prueba está en verano. La idea sería llegar a verano lo más abierto posible, con etapas sucesivas. No solo en diciembre".

Referéndum, Cuba y Mercosur

Por otro lado, el presidente fue consultado por las firmas alcanzadas para promover el referéndum contra la ley de urgente consideración. "Estamos convencidos con que es una buena ley y que está generando buenas cosas en la seguridad. No vamos a frenarnos, vamos a debatir y discutir pero vamos a seguir haciendo porque nos eligieron para innovar", aseguró.

Ante la pregunta de si este referéndum puede ser un voto castigo a la gestión, dijo que no le tenía temor al voto de la gente. "Hay muchos que van a votar porque conocen los 135 artículos y otros que dirán 'a mí no me gusta el gobierno y voy a votar en contra del gobierno', y están en todo su derecho. Por más que el centro de la discusión sea otro, ojalá que muchos digan 'a mí me gusta el gobierno o estoy conforme con el gobierno o la están remando', así que va a haber de todo", afirmó.

A su vez, el presidente dijo que no está de acuerdo con el artículo de la Rendición de Cuentas que habilita al Ministerio del Interior a acceder al registro de autocultivadores de cannabis. "En diciembre de 2010, presenté el primer proyecto de autocultivo en América Latina y no traía registro. Cuando presentaron el proyecto con registro, no compartí el registro. Por ende si no compartí el registro, se supone que tampoco comparto el artículo". Consultado sobre si ese artículo será retirado de la Rendición, se limitó a sonreír y respondió: "Veremos".

Además, el presidente se refirió a la situación política y social que se está viviendo en Cuba. "Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Ustedes saben cuál es nuestro concepto al respecto y creo que la comunidad internacional debe ayudar y debe manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país, pero está claro que en los estrados internacionales en los cuales participa Uruguay, este tipo de cosas hay que manifestarlas claramente", aseguró.

También fue consultado por la apertura de Uruguay a realizar acuerdos con otros países por fuera del Mercosur. "Uruguay va a avanzar. Y mejor avanzar juntos. Pero si no avanzamos juntos, Uruguay avanza", afirmó y agregó que ya "hay países que han mostrado interés". " La prioridad es el globo terráqueo. Es el Uruguay al mundo. Le tengo fe al uruguayo. Al esfuerzo uruguayo, al intelecto uruguayo, a la capacidad uruguaya, a los productos uruguayos. Si salimos a jugar en cancha grande, vamos a andar bien. Lo que necesitamos es que nos abran la cancha", sentenció.

A su vez, señaló que el Mercosur "no se rompe" en caso de que Uruguay avance unilateralmente y que es "bienvenido" tener el apoyo de Brasil para la flexibilidad del bloque. "Uruguay tiene una posición. Siempre dijimos que Uruguay va por la flexibilidad. Obviamente que tener el respaldo de uno de los socios del Mercosur es bienvenido. Si tuviésemos el de todos, mucho mejor", afirmó.