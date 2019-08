Lacalle Pou cree que descenso en intención de voto "no es una tendencia”

Enviada a San José

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no cree que sea “una tendencia” el descenso en la intención de voto que mostraron las últimas encuestas. “Estoy acostumbrado a subir y bajar. No me voy a enfrentar con las encuestas”, dijo este jueves en una conferencia de prensa previa a un acto en San José, donde continúa su gira por el interior del país.

“Este es un proyecto entre muchos partidos y nuestros competidores son socios. Uno al socio lo quiere grande, no chico. Por supuesto que aspiramos a que el Partido Nacional encabece”, sostuvo y afirmó que “la buena noticia es que Uruguay va rumbo a una alternancia después de 15 años”.

Lacalle Pou consideró que la llegada de nueva oferta de partidos políticos, como Cabildo Abierto que lo tiene a Guido Manini Rios como candidato, genera movimientos en el electorado. “Es lógico que los uruguayos se sientan más cómodos (con otros partidos), por lo menos momentáneamente. Veremos después si es así”, sostuvo.

A la conferencia de prensa le siguió un acto que iba a ser en la departamental blanca de San José pero tuvo que moverse a la vereda porque el local quedó chico. Allí, con micrófono en mano, Lacalle Pou destacó la presencia de Jorge Larrañaga en la gira que está realizando y agradeció nuevamente que la fórmula se haya resuelto la noche de la interna.

La candidata a vice, Beatriz Argimon, dijo que están dispuestos a “tender la mano” a otros partidos porque el Uruguay del futuro se construye todos juntos”.

En la misma línea, Lacalle Pou dijo que el Partido Nacional “no se cierra solo a los blancos”. “Mientras que algunos dividen yo uno, porque yo quiero gobernar para todos o con todos”.

El lider blanco reconoció que es difícil comprender que muestre propuestas de otros partidos e hizo un paralelismo con el fútbol. “Es como estar jugando la Copa Libertadores y andar elogiando a los otros cuadros que tienen buenos jugadores”,comparó.

El candidato aseguró que en los 73 días que faltan para las elecciones nacionales “el corazón se sale del pecho”. “Las tensiones que vamos a vivir, y que ya hemos vivido en otras campañas, son las que nos preparan”, sostuvo y remató: “El desafío es grande, es difícil, pero es posible”.