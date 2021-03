Lacalle Pou dijo que el 10 de marzo llegarán 50.000 dosis de Pfizer

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que el 10 de marzo llegarán 50 mil dosis de la vacuna de Pfizer, y que a partir de entonces llegarán 60.000 por semana hasta el 26 de abirl, cuando se completará el primer envió de este laboratorio con 460.000 inyecciones.

"El 15 de marzo llegan 1.558.000 de Sinovac o sea que el stock de vacunas va a estar, y la capacidad de vacunar a 30.000 (por día) también; dependerá de la gente que se acerque y a medida que vayamos liberando a la gente", afirmó el primer mandatario en entrevista con Telemundo.

El primer mandatario también dijo que en su momento llegó a evaluar la posibilidad de ser el primero en vacunarse, pero que al final le pareció "más oportuno que las dosis la reciban quienes están en la primera línea de batalla". "Si la confianza en la vacunación hubiese sido 20% o 30%, ahí sí, habría que haber puesto el brazo. Decidí que esa vacuna la use otro uruguayo que la necesite", dijo Lacalle Pou.

También fue consultado sobre el costo final de las dosis, más allá de la aprobación del Tribunal de Cuentas de la República para el gasto máximo de US$ 120 millones. Pero el presidente dijo que esa información formaba parte de las claúsulas de confidencialidad de los contratos firmados con los laboratorios, y que la información se dará a conocer cuando se pueda. "Ahora no. (...) Si después los contratos nos permiten, lo diremos. Por ahora es confidencial", dijo.

Lacalle Pou también fue consultado por el discurso de balance de su primer año de gobierno que hizo este martes ante la Asamblea General, y las medidas de reactivación económica y de apoyo social que allí presentó, como los $ 200 millones de pesos a personas que viven en la calle, otro monto igual para ollas y merenderos, y exoneraciones tributarias a pequeñas y micro empresas. Esas medidas, dijo, "no fueron específicas del todo". "Eso tiene una razón porque estamos hablando con los socios y la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) le está sacando punta al lápiz. Lo que dijimos ayer son temas que tienen un contenido de todos los partidos políticos de la coalición. Y me atrevo a decir que cuando leí algunas propuestas del Frente Amplio", afirmó.

El jefe de Estado fue asimismo consultado por el discurso que dio este miércoles el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, a propósito del balance de la oposición sobre el primer año de la gestión de la coalición multicolor. Miranda dijo que "el gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático, en particular sin diálogo con la oposición", lo que no fue aceptado por el primer mandatario.

"No sé quién le escribe el libreto al Frente Amplio, pero seguramente no es alguien que esté viendo la realidad. Con todo respeto", respondió. "Me reuní con el presidente del Frente Amplio, con los dos intendentes del Frente Amplio; además de que fui a la asunción de (el intendente de Canelones, Yamandú) Orsi; hoy de mañana me reuní con el PIT.CNT: es la cuarta o quinta vez, me he reunido con COFE, hemos tenido diálogo con la sociedad civil, visité a TV, la verdad… Es un libreto que está muy ajeno a la realidad". "Aparte, no ha sido el tono. Le podemos errar, podemos equivocarnos, pero el tono del gobierno si hay algo que está abierto en Uruguay hoy es la puerta de la Torre Ejecutiva. Me parece muy trasnochado", declaró.

Baja de delitos

El presidente se refirió también a la baja general de los delitos, algo que también incluyó en el discurso que dio este martes de tarde en el Parlamento. En la entrevista, Lacalle Pou fue consultado acerca la incidencia de la restricción de la movilidad en la mejora de los números de la seguridad. "Eso es cierto, que no había gente en la calle; parte del razonamiento tiene algún anclaje, pero el tema es que en otros meses siguieron descendiendo. Es complejo decir que fue por la pandemia. Creemos que no se pueden sostener esos números, creemos que pueden mejorar", respondió, y agregó: "Incidió en algunos meses, sí, decir que en los meses de marzo, abril y mayo no incidió quizás es ilógico, pero el descenso se da hasta el día de hoy y a todos nos consta que la vida es cuasi normal".

Y luego dijo que en la policía se dio un "cambio radical", luego de la reunión el 2 de marzo con los 19 jefes policiales. "Hay un cambio radical. Hay un cambio radical en la actitud. La primera reunión que tuve como presidente fue el martes 2 de marzo a las 09:00 con jefes de policía y el resto de las autoridades para decirles que contaban con todo el respaldo", dijo, y se refirió luego al trabajo llevado adelante por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Con Jorge es casi diario (el contacto). Está manejando muy bien el ministerio. Los que nos toca conducir podemos ser el mayor de los esfuerzos pero si aquellos que realmente están en la acción no tienen la herramienta, el respaldo o la vocación de nada sirve", aseguró.