Lacalle Pou dijo que quiere dedicarse a la "militancia política" tras su presidencia

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que espera con ansias volver a ser un militante del Partido Nacional cuando deje la Presidencia porque extraña su fuerza política. Además, aseguró que no será presidente del Directorio del partido ni irá al Parlamento.

Contó que tiene tres "bucklists" llenos con cosas que quiere hacer. "Me gustaría surfear, bajar a caballo de Artigas a Florida, solo, tranquilo, con los caballos. Mi hija ya me dijo que quería venir una semana conmigo", dijo en un Desayuno de Búsqueda.

"Cuando cuento esto me dicen: 'ta, ta, ¿y a las dos semanas qué hacés?'", continuó el presidente.

"Y va a ser la primera vez en mi vida que me levanto para ir a dormir. Está duro. Después de 25 años saque el pie del acelerador, se terminó la vuelta. Me emociona un poco, pero me ilusiona", dijo.

También dijo que quiere "militar en política". "Después no sé".

"Si hay algo que estos años me sacaron fue de mi partido. Yo soy blanco. Que le quede claro a todo el mundo que yo estuve a leguas de mi partido. A veces me martirizo escuchando canciones de La Gesta de Aparicio. Soy blanco y quiero militar en la política", aseguró.

De todas formas, dijo que la militancia tiene que ser "muy moderna" dentro de los partidos que integran la coalición, después de que se hizo "una superación intelectual y afectiva" para conformarla.

Indicó que el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen "naturalmente por unos años" un "compañero de ruta que estuvo a los bifes 186 años seguidos". "Siempre que nos peleamos hubo un pacto de reconciliación nacional", añadió de todas formas.

¿Qué opina sobre la reelección?

Le preguntaron sobre qué hará en 2029, cuando podría volver a lanzarse como candidato a la Presidencia, pero prefirió no decir nada. "Ya me están haciendo terminar el gobierno, yo no me voy todavía, me quedan 360 días que son importantísimos", se limitó a contestar.

Justamente, al respecto de que un presidente no pueda ser reelecto en Uruguay, afirmó que él sí es "reeleccionista".

"Sé que el presidente (por Julio María Sanguinetti) no, sé que mi viejo tampoco, no lo he escuchado al presidente Mujica. A mí me gusta el sistema español y el gringo: dos y afuera. Dos veces y nunca más. Así los que vamos quedando veteranos nos vamos moviendo para el costado", explicó Lacalle Pou.