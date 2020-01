Lacalle Pou excluye al Frente Amplio del Codicen y ASSE

Aunque no lo pensó como un ejercicio de práctica, Luis Lacalle Pou realizó este miércoles una jornada muy similar a la que tendrá dos veces a la semana después del 1° de marzo, cuando asuma el gobierno. En la sede del sector nacionalista Todos ubicada en Bulevar Artigas y Chaná, el presidente electo recibió uno por uno a la mitad de los ministros que integrarán su gabinete, en una ronda que completará este jueves.

En reuniones de aproximadamente una hora, Azucena Arbeleche, Pablo Da Silveira, Pablo Bartol, Jorge Larrañaga, Daniel Salinas y Ernesto Talvi le presentaron los nombres de las personas que quieren que los acompañen en sus equipos, dialogaron acerca de los criterios para las designaciones y discutieron la posibilidad de realizar reformas internas en los ministerios, según confirmó El Observador con participantes de los encuentros.

Lacalle Pou recibió los nombres y junto a sus asesores de confianza se tomará unos días para analizarlos y terminar de definir la composición de los ministerios. Pese a esto, hay algunos nombres que ya están confirmados. Uno de ellos es el del próximo director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual fue acordado con Larrañaga y Guillermo Maciel –el futuro subsecretario– y será anunciado en los próximos días. También está confirmado que Marcela Bensión dirigirá la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Diego Battiste

El objetivo es dar a conocer la integración completa de los ministerios a fin de mes, junto con los jerarcas de las empresas públicas y los servicios descentralizados. La discusión acerca de estos cargos comenzará la semana que viene e incluirá a los partidos de la coalición multicolor.

En las reuniones, el presidente electo expresó que tiene resuelto mantener el criterio utilizado por Tabaré Vázquez en su última administración y no darle a la oposición un cargo de dirección en los organismos que tienen directores sociales. De esta forma, el FA no tendrá representantes en el Codicen, ni en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ni en el Banco de Previsión Social (BPS), porque Lacalle Pou entiende que el contralor será ejercido por estos directores, por lo que no es necesario que haya integrantes de la oposición.

Otra de las decisiones que transmitió es que será él quien designe a los presidentes de las principales empresas públicas (Ancap, UTE, Antel, BROU y OSE), y que los directorios se completarán con técnicos que sean propuestos por los partidos integrantes de la coalición, en función de los votos obtenidos en octubre. El FA tendrá una representación similar a la que tiene hoy la oposición.

La designación de cargos fue uno de los temas centrales de la reunión que mantuvo el martes con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti. Según supo El Observador en base a fuentes coloradas, en el encuentro Sanguinetti planteó su inquietud por los cargos para Batllistas aunque no mencionó nombres. El dos veces presidente le hizo saber a Lacalle Pou su deseo por integrar a dirigentes de su sector tanto en los entes como en los ministerios, y planteó la necesidad de una mayor coordinación para las designaciones, saber qué cargos y cuándo, porque entendía que así se debería hacer en un gobierno de coalición.

Leonardo Carreño

Con Talvi y Sanguinetti, Lacalle Pou también habló acerca de la ley de urgente consideración y les transmitió que el borrador estará pronto para febrero. Su equipo está definiendo si hacerla pública cuando se la entregue a los socios para evitar que se repita lo que ocurrió con el “Compromiso por el país”, cuyo texto se filtró a los medios lo que fue evaluado como negativo.

La estrategia del gobierno electo es primero cerrar el capítulo de designaciones para luego dedicarse a la discusión de la ley ómnibus, ya que los socios harán aportes y esperan que el Frente Amplio analice con lupa y arremeta contra varios puntos del proyecto.

Maratónica jornada

La primera en subir las escaleras de la sede de Todos fue la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con quien Lacalle Pou avanzó en la designación de jerarcas dentro del ministerio y continuó afinando números acerca del ajuste tarifario que probablemente realizarán el 1 de marzo.

Tal como se lo señalaron a los dirigentes de Un Solo Uruguay, la cantidad del aumento sería de acuerdo a los ajustes que cada empresa precisa.

Los números del equipo económico señalan que la resolución del gobierno de Vázquez de no aumentar las tarifas en enero suponía U$S 400 millones de deuda adicional para la próxima administración.



En el Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga prevé hacer varios cambios, según anunció en conferencia de prensa. El primero es crear una dirección nacional de seguridad rural para combatir el abigeato en el campo y están estudiando incluir en la ley de urgente consideración la ampliación de la legítima defensa en el ámbito rural.

También tienen resuelto que las 19 jefaturas estén a cargo de policías y hay “definiciones avanzadas” en áreas sensibles como el Hospital Policial o la división de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior.

Larrañaga anunció que buscarán "penalizar" situaciones como la ruptura reiterada de tobilleras electrónicas colocadas para proteger a las víctimas de violencia de género. "Eso ya es un desacato. Es una figura jurídico penal punible por el Código Penal pero vamos a incorporar alguna disposición más que el doctor Maciel trajo a consideración", señaló.

Con el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, Lacalle Pou analizó la estructura de cargos, con el objetivo de “bajar costos” sin tocar prestaciones, según anunció quien será subsecretario Armando Castaingdebat. También prevén que varios programas pasen a las intendencias, ya que tienen una mayor cercanía con las personas en situación de vulnerabilidad.

Diego Battiste

Según supo El Observador, Salinas planteó a Lacalle Pou la necesidad de hacer una reestructura en el Ministerio de Salud Pública, una propuesta que había conversado informalmente con José Luis Satdjian, que lo acompañará en la gestión, y que está en etapa primaria. Los jerarcas también presentaron un listado con posibles directores, tal como les había pedido el presidente electo.

En tanto, en la reunión con Talvi –la última de la jornada– el líder colorado le transmitió que piensa designar a funcionarios de carrera para las direcciones, aunque aún no tienen resuelto si habrá embajadores políticos. El futuro canciller analiza unificar algunas embajadas para bajar costos y potenciar la diplomacia económica.

Aunque no está resuelto formalmente, el gobierno electo apoyará a Luis Almagro para que sea reelecto en la Organización de los Estados Americanos y tanto Lacalle Pou como Talvi tienen en agenda hacer sus primeros viajes oficiales a países de la región, dada la importancia de las relaciones políticas.

El trabajo de los jerarcas de gobierno empieza a presentar algunas descoordinaciones, ya que mientras que Carlos María Uriarte e Ignacio Buffa (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Omar Paganini y Walter Verri (Industria, Energía y Minería) presentarán este viernes un listado completo con los posibles directores, Irene Moreira y Tabaré Hackenbruch (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) no llevaron ninguno y argumentaron que no sabían que tenían que hacerlo ante la pregunta del presidente electo.