Lacalle y los comentarios de Miranda: "No me voy a tirar al barro"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este lunes luego de vacunarse en el Hospital Maciel a la relación con el presidente del Frente Amplio y a los comentarios que hizo el dirigente luego del Plenario de la fuerza política este fin de semana. "Se imaginan que no voy a hacer valoraciones. No me voy a tirar al barro. La población uruguaya no se merece eso", expresó Lacalle.

Miranda dijo que el gobierno está llevando adelante una “política barata” y que la apuesta “mesetear la situación con 3 mil casos y 60 muertos por día”. El vínculo entre Miranda y el presidente tiene días de tensión luego de que el presidente haya reconocido en una reunión con los intendentes frenteamplistas que quiere mantener el diálogo directo con ellos dado que no tiene relación con el presidente del Frente Amplio. Sobre eso y sobre los comentarios de Miranda a la salida del Plenario el sábado, Lacalle profundizó este lunes: "Yo tengo un buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio. Me reuní con dirigentes, el otro día con los intendentes. No soy de tensar las relaciones. Alguno que se haga cargo de las cosas que dice. La situación es demasiado grave para andar como gallo de riña". Leé también Miranda dijo que la “política barata” del gobierno implica "60 muertos diarios" y blancos le respondieron Los comentarios de Miranda de este fin de semana también generaron repercusiones de líderes blancos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, escribió en Twitter que las declaraciones generan “división y enfrentamiento”. “Uruguay y el mundo están luchando contra una pandemia que no da tregua. Las declaraciones de Javier Miranda generan división y enfrentamiento. Una lástima cuando vienen del Presidente de una fuerza política como el FA. Coincidencias o discrepancias, siempre con respeto”, aseguró. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone también cuestionó a Miranda por sus declaraciones. “No hay forma de caer más bajo. Lamentable”, escribió Perrone y en el mismo sentido se expresó la diputada Silvana Pérez Bonavita: “Hacer política utilizando las víctimas de la pandemia es una falta de respeto”.