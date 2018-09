Laetitia D'Arenberg: "casi me voy del país"

"Casi me voy del país hace un año y medio. Me quedé acá en Uruguay los mejores 50 años de mi vida, me la jugué con todo. Hoy, ya no me importa. No me importa porque a mi no me va a cambiar nada de mi vida, porque mañana cierro mi casa y me voy. Pero por los que se quedan atrás, por esos yo sufro, sufro mucho y por eso me quedé". Estas palabras fueron parte del descargo que la empresaria Laetitia D'Arenberg hizo en una entrevista en el programa Contacto Rural de radio Rural, en el marco de una distinción a cabaña Las Rosas -una de las empresas que dirige-, en la Expo Prado 2018.

Que la empresaria haya evaluado irse de Uruguay es producto de las trabas que existen para invertir, según dijo. Recalcó además que "todos los días hay uno que se va" por las mismas razones. "US$ 150 millones se fueron a poner a Paraguay en el sector agropecuario. Les pregunté por qué y me decían 'acá no podemos'".

D'Arenberg dijo que probó no traer dinero al país para ver qué sucedía, y que debido a eso terminó "liquidando todo". "Me estoy quedando con un campo, con Santo Tomás, Las Rosas y nada más. Me achiqué por todos lados", dijo, y agregó: "si esto me pasa a mi, imagínese a los otros".

"No se puede seguir trayendo plata a un país para que algo camine. O hacemos las cosas bien, o no las hacemos. Si yo estoy haciendo las cosas bien, no puede ser que esté debiendo plata a fulano y mengano, o pidiendo préstamos a derecho e izquierda", expresó.

Según la empresaria, en Uruguay "hablas con la gente y están todos con miedo". Al ser consultada en la entrevista por las condiciones para la inversión en genética, apuntó que "la gente no tiene ninguna ayuda de ninguna índole", y que "se les complica todo". "Cuando vas a hacer un documento, hay una burocracia que es insoportable (...) Hacemos las cosas como debemos y después acá nos trancan por todos lados, es imposible. Entonces esa burocracia llega un momento que no es burocracia, es una "burrocracia". Estamos hartos de lo que está pasando", dijo. Habló que se podrían "hacer las cosas tan simples" en lugar de complicarlas: "No nos metan barrotes por todas las ruedas de los carros, porque ya no sabemos por dónde pasar".