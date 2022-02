Larga el Desfile de Llamadas: 50 comparsas, entradas disponibles, con aforo y suba en los premios

Con la participación de 50 comparsas y entre ellas Cenceribó, la última campeona, durante las noches de este jueves 10 y viernes 11 se realizará el tradicional Desfile de Llamadas por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta minas, a partir de la hora 20. El evento todavía tiene entradas aún disponibles y se anunció, también, un aumento en la inversión destinada al monto de los premios.

Tras la suspensión del espectáculo en sus fechas originales (3 y 4 de febrero) por los pronósticos de mal estado del tiempo, con la organización de la Intendencia de Montevideo (IM) participarán 40 conjuntos nucleados en la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca), sumados a otros diez que forman parte de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos del Uruguay (Daecpu).

Entre las comparsas de Daecpu, que son todas de Montevideo, están las cinco que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval en el Teatro de Verano (Cuareim 1080, Integración, Sarabanda, Valores y Yambo Kenia) y otras cinco: Eleguá, Mi Morena, La Facala, La Tangó y Senegal.

Entre las 40 de Audeca está la mejor de todas, la que sale a defender la corona (Cenceribó), al tiempo que hay nueve que proceden del interior del país (ver más adelante el orden del desfile).

Álvaro Pintos, presidente de Audeca, destacó a El Observador que al no haberse realizado en 2021 las Llamadas de Admisión no existió esta vez el filtro que significa esa instancia clasificatoria, habitual en los últimos años en cada primavera, desde que creció la cantidad de conjuntos interesados en participar en el desfile de febrero. Eso permitió que pudieran participar este año en el Desfile de Llamadas un buen número de comparsas que nunca lo han hecho o que no lograban un cupo en las últimas ediciones.

Las 23 mejores de este año, con base en el puntaje que otorgue el jurado, quedarán automáticamente clasificadas para el Desfile de Llamadas del 2023 (que se completará con las que clasifiquen en las Llamadas de Admisión, durante la primavera de este año).

El aforo

Este año, en el marco del aval dado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la realización del espectáculo en el lugar tradicional, habrá un aforo para los espectadores que alcanza al 70% de la capacidad y se exigirá al público permanecer sentado en su ubicación, con el tapaboca puesto (habrá entrega de barbijos sin costo para quienes no lo lleven); no se permitirá que haya público de pie.

El total de localidades (sillas) a la venta por noche será de 6.059 y a esto se añadirán las localidades de los palcos (1.344) y 25 denominadas "accesibles".

Las entradas para las sillas están a la venta a un precio general de $350, se pueden adquirir en locales de Abitab y al cierre de este miércoles 9 quedaban localidades disponibles.

El jurado

El jurado, presidido por Xosé de Enriquez por cuarta vez, calificará en tres rubros: cuerda de tambores; danzas y desplazamientos; y diseño y realización estética.

Rubro 1: Julio "Gonzalito" González, Elbio Olivera, Luis Vázquez, Alfredo Leirós y Letizia Tazzi.

Rubro 2: Ana Paula Salinas, Gabriela Fernández, Fernando Imperial, Laura Méndez y Michelle Silva.

Rubro 3: Norma Muníz, Jorge Vidal, Martín Iribarren, Fernando Olita y Álvaro Marotta.

Los comparseros

El reglamento del desfile, elaborado por la intendencia, establece entre otras consideraciones que los conjuntos deberán presentar como mínimo los siguientes componentes: 40 tamborileros o tamborileras (con un máximo de 70); una vedette, un partener, un o una portaestandarte, cuatro portabanderas, un o una portamedialuna, dos portaestrellas, un o una escobero/escobera, dos gramilleros o gramilleras, dos mamas viejas y 15 integrantes en el cuerpo de baile; el total de la comparsa deberá tener un mínimo de 70 componentes y un máximo de 150.

Además, cada formación podrá contar con hasta 50 personas para pasacalles, publicidad y asistentes de organización.

En el caso de cuerda de tambores y cuerpo de baile, también en el equipo de asistentes, este año las comparsas sabrán con cuánta gente desfilarán muy próximo al inicio de la actividad, considerando que como en toda la sociedad hay un impacto relevante de casos de personas aisladas por haber dado positivo a covid.

“La idea, para salir a matar como se dice, es desfilar con el máximo permitido de gente, pero el tema covid está incidiendo y en algunos casos no se podrá y con cumplir con el reglamento tendrá que alcanzar”, añadió.

A propósito del reglamento, algunas particularidades son: los tambores deberán tener únicamente parche de lonja; los conjuntos tienen un máximo de 75 minutos para completar el recorrido; y las agrupaciones deberán tener una permanente continuidad de marcha durante el desarrollo del desfile.

Leonardo Carreño

El desfile se mantiene en los barrios Sur y Palermo.

Premios y costos

La inversión de la intendencia, exclusivamente en premios, totaliza $ 7.145.000 y eso implica un incremento de 15% con relación a lo destinado previo al último desfile realizado.

La mejor comparsa recibirá $ 350 mil. Luego habrá pagos descendientes para todas y las colocadas del puesto 41° al final obtendrán cada una $ 100 mil. También habrá premios especiales, como $ 80 mil a la mejor cuerda de tambores, $ 60 mil al mejor cuerpo de baile y $ 30 mil a la mejor vedette.

Poner una comparsa a desfilar en las Llamadas tiene un costo que Pintos estimó en al menos $ 1,5 millones. El análisis y las cuentas varían mucho según cómo se hagan. El conjunto cuyo director es el propietario de los tambores, con una base de $ 10.000 de costo por tambor y una cuerda con 60 unidades, solo en eso tiene un capital invertido de $ 600 mil. Pero a eso se le suma el vestuario, maquillaje, materiales varios, telas para las banderas, técnicos, transporte y más. Cambia la ecuación cuando el comparsero abona su propio tambor e indumentaria.

El detalle de que los tambores sean de la dirección de la comparsa permite un elemento clave: elegir al que toca. También a veces son elegidos quienes ponen sus tambores, pero en muchos casos tener tambor es un pasaporte para poder desfilar.

Florencia Gularte, vedette, directora de la comparsa Integración y representante de Daecpu en las gestiones ante la Intendencia, destacó a propósito de los costos el valor de suspender el desfile el día previo a su realización, como sucedió la semana pasada, para evitar en algunos casos traslados sin sentido (hay comparsas que vienen desde Paysandú, Fray Bentos y Young), pero también el costo de los maquillajes que se suelen activar desde la mañana. Maquillar a una comparsa demanda invertir unos $ 30 mil, explicó Gularte.

También añadió que si se reúne a la comparsa en horas de la mañana hay muchos integrantes que se pide el día libre en su trabajo, por lo que hay que proveerles la alimentación durante esa jornada. Si hay desfile es uno de los costos necesarios y previstos, pero si se suspende sobre la marcha hay que volver a invertir lo mismo.

El antecedente

La última vez que se realizó este desfile, en 2020, ganó por primera vez en la historia Cenceribó, comparsa del barrio La Teja. A continuación, los cinco primeros puestos en un desfile que entonces involucró a 46 formaciones de sociedades de negros y lubolos:

Cenceribó, con 420 pts.

Yambo Kenia, con 414 pts.

Uráfrica (Durazno), con 411 pts.

C1080, con 410 pts.

Valores, con 407 pts.

El orden del desfile

Jueves 10

Lulonga Uganda Eleguá La que Mueve Nimba Hay q' Darle Senegal Ubuntu R. D. T. La Covacha (Paysandú) Mi Morena Makondo La que Toca La Mazumba La Cruzadera (Lavalleja) La Picapiedra La Malunga Kindú Umbelé Samburú Morán (Fray Bentos) Malanque Barrica Afrocán (Durazno) Integración De San Carlos (San Carlos)

Viernes 11

Cenceribó Yambo Kenia C 1080 Valores La Generación Lubola (Maldonado) La Fabini Candongafricana (Canelones) Templando en Puerto Rico La Jacinta La Tangó Sarabanda Hechiceros (Young) M. Q. L. La Unicando La Rodó La Facala La Gozadera L. C. V. La Fuerza Sonidanza (Canelones) Rugir de Varona La Vía Aguanile Swahili La Vicenta

EO