Larriera, el candidato de Bengoechea para Peñarol que llegaba a jugar de camisa y corbata

Mauricio Larriera jugaba en Racing en el año 2000 y llegaba a los entrenamientos de camisa y corbata. Llamaba la atención en el Parque Roberto, pero tenía su explicación. Antes y después de los entrenamientos, el futbolista floridense que en ese momento tenía 30 años trabajaba como vendedor de una empresa de papelería e imprenta. En 2005, cuando el presidente de El Tanque Sisley Fredy Varela lo llamó para ofrecerle el puesto de entrenador, aún mantenía esa ocupación por fuera del fútbol.

Larriera, un volante creativo de buena técnica, tenía 35 años cuando dejó de jugar para hacerse cargo de sus compañeros de El Tanque Sisley, que competía en el torneo de Segunda División Profesional. Al mismo tiempo, estudiaba inglés y perfeccionaba su carrera de entrenador. Pero la aventura duró poco, porque Varela resolvió apartar al equipo de la competencia. Ese fue su arranque como entrenador. Quince años después, está en la órbita de Peñarol. Es el candidato del fútbol local que propuso Pablo Bengoechea para reemplazar a Mario Saralegui en el comienzo de un nuevo ciclo en el conjunto carbonero, ahora presidido por Ignacio Ruglio.

En diciembre de 2018, Larriera también fue considerado en Nacional; mantuvo una reunión con el manager Iván Alonso, pero luego el club tricolor se decantó por el argentino Eduardo Domínguez.

Aquel trabajo que tenía Larriera en Montevideo y que le permitía el sustento seguro para su familia, le obligó a no aceptar una primera propuesta para dirigir en Tacuarembó. Tampoco aceptó en 2006 el ofrecimiento de Gerardo Pelusso para coordinar a los entrenadores juveniles en Alianza Lima de Perú. Sentía que no estaba capacitado para coordinar.

La honestidad es una cualidad que destacó Gabriel Blanco, presidente de Montevideo Wanderers, sobre el entrenador que dirigió a los bohemios durante la primera parte de este año.

"Personalmente me generó tristeza la salida de Mauricio, tenía toda la confianza en él y en su cuerpo técnico de que podían remontar la situación del último tramo del Apertura, pero él sintió que no tenía fuerzas como para darlo vuelta. Una vez que tomó la decisión no era un tema de intentar convencerlo, fue muy honesto en la decisión que tomó, honesto con él y con la institución", dijo Blanco a Referí.

El equipo bohemio fue el último que dirigió Larriera y hasta la décima fecha del Apertura pasado se mantuvo líder, tras empatar con Nacional y ganarle a Peñarol, entre otros resultados.

Larriera nació en Florida. Antes de terminar el ciclo escolar se mudó a Montevideo con su familia. Jugó en Sud América, regresó a Florida y a los 18 años volvió a la capital para defender a Liverpool. Continuó en Rentistas, Miramar, Deportivo Maldonado, Central Español, Racing y El Tanque Sisley. Jugaba con cabeza de entrenador, contó Pelusso a Referí. “A Mauricio lo dirigí en la selección juvenil de Florida cuando tenía 18 años; lo volví a dirigir con 21 en Liverpool y luego con 30 años en Racing. Lo conozco bien”, admitió el entrenador que ahora pasó a retiro.

Después de aquel primer llamado para ir a Perú, Pelusso volvió a contactarlo para que se integrara a su cuerpo técnico a principios de 2007.

"Me gustó su perfil, ordenado, prolijo, súper profesional. Sin que él se enterara lo empecé a seguir, averiguaba con sus compañeros, en los cursos que hacía. Era un 10 en responsabilidad, cumplimiento, en inteligencia", recordó Pelusso, también floridense.

Así comenzó en Alianza Lima y su labor en cancha consistía en trabajar con los atacantes. Después llegaron a Nacional, donde ganaron el Campeonato Uruguayo 2008/2009 y alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores 2009. Pasó por Universidad de Chile, Olimpia de Paraguay y la selección guaraní, donde además de asistente fue secretario técnico. Después, se largó solo. Había pasado siete años de aprendizaje: "Fue duro, porque con Gerardo había algo afectivo. Él me hizo ver algunos defectos míos, como la ansiedad y cierto fastidio en el trabajo. A veces me paso de rosca buscando la perfección; no existe. Él tenía razón. Me enseñó a disfrutar de todos los momentos del fútbol, incluso de los peores", admitió Larriera en una entrevista.

Tuvo un corto pasaje por Sol de América y en 2014, después de dos intentos frustrados, llegó a Racing. En la temporada 2014/2015 fue elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol como el mejor técnico de la temporada. Fue vicecampeón del Apertura con Racing al frente de un plantel que tenía como primer objetivo salvarse del descenso y con Defensor clasificó a la Copa Sudamericana después de un mal semestre del equipo con Fernando Curutchet.

El mercado catarí, sede del próximo mundial, fue su siguiente destino. Allá volvió a reencontrarse con uno de sus mentores, aunque ahora como vecinos y rivales: “Él ya tenía un año en Doha cuando fui a dirigir Al Arabi por otra vía diferente. Pero lo llamé y me consiguió un apartamento en el edificio donde él vivía y me ayudó en la adaptación”, señaló Pelusso.

Ahora, con 50 años y 15 de trayectoria como DT, el destino inmediato que aparece en el horizonte de Larriera es Peñarol.

TRAYECTORIA

Director técnico

2020 Wanderers

2019 Danubio

2018 O'Higgins, Chile

2017 Godoy Cruz, Argentina

2015 Al Wakrah, Catar

2015 Defensor Sporting

2014 Racing Club

2013 Sol de América, Paraguay

Segundo entrenador de Gerardo Pelusso

2012 Selección paraguaya

2011 Olimpia, Paraguay

2009 Universidad de Chile

2007 Nacional

2006 Alianza Lima, Perú