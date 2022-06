Las críticas de Graciela Bianchi a la Fiscalía: ¿qué es cierto y qué no?

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, asidua tuitera, puso como blanco de sus críticas esta vez al exfiscal de Corte, Jorge Díaz. La polémica surgió luego de que el fiscal de Corte interino, Juan Gómez, –a quien Díaz eligió y que fue designado por venia del Parlamento– haya comenzado un sumario con separación del cargo y 50% de retención de sus haberes a Raúl Iglesias. Bianchi criticó la decisión y señaló que la gestión de Gómez es una continuación de la de Díaz, de quien es ferviente opositora.

Más allá de eso, la senadora publicó un hilo de Twitter con diferentes argumentos que utilizan los fiscales que no eran afines a Díaz para criticar su gestión. En ese hilo hay datos y ciertos y otros errados.

El primer tuit citaba una nota de El Observador en la que se informaba que el reclamo de abogados de la denunciante de violación en Cordón fue clave para iniciar sumario a fiscal Iglesias. A lo que Bianchi expresó: "Para tener más claro: la esposa del ex fiscal Díaz es la Directora del departamento de víctimas de Fiscalía. Todo en familia". Horas más tarde el exfiscal contestó: "'No gasto pólvora en chimangos', pero los contribuyentes tienen derecho a saber que mi esposa no trabajó nunca en la Fiscalía. Es profesional y ejerce libremente. Si los legisladores no tuvieran inmunidad por sus dichos para agraviar no los hubiera molestado".

Este miércoles Bianchi rectificó la información y dijo que la directora de Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, no es la esposa de Díaz sino del fiscal de Homicidios Carlos Negro. A Negro lo describe como "persona muy cercana al ex fiscal", "tanto que sería padrino de una de sus hijas".

Solari es pareja de Negro, pero no están casados ni son concubinos. Negro, por otra parte, es amigo de Díaz y era una de sus personas de mayor confianza dentro de la Fiscalía, pero no es padrino de ninguna de sus hijas. Es licenciada en Trabajo Social y Magister en Educación y Evaluación.

Según me informan tanto que sería padrino de una de sus hijas. La señora Solari es Asistente Social funcionaria del MIDES con pase en comisión en Fiscalía. Al igual que el señor Benech que actúa como Director de Comunicación. Éstos dos cargos son de confianza. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 22, 2022

En cuanto a la situación contractual de Solari, no opera bajo el régimen de pase en comisión. La magíster fue contratada por el método de designación directa en enero del 2017, tal y como refleja la resolución que en ese entonces publicó Montevideo Portal. No hubo concurso por ese puesto.

Los nombra el Fiscal General, por lo que NO se concursó y ganarían más que un fiscal. Para saber esto realizaré un pedido de informes. Hay algo que queda firme: todo en familia. Y advierto a todos quienes repliquen mi error, deben hacer lo mismo con estas aclaraciones. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 22, 2022

En el tweet posterior, Bianchi se pregunta por su sueldo y sostiene que "ganarían" más que un fiscal. A través de un pedido de acceso a la información pública, la Fiscalía General de la Nación informó a El Observador que el sueldo nominal de Solari a febrero de este año era de $200.610 mensuales.

Si bien es cierto que el salario nominal de los fiscales es un poco menor, ellos cobran compensaciones que Solari no cobra y que hacen que la retribución total sea mayor.

De acuerdo a la página web de Fiscalía, el sueldo nominal de un fiscal letrado de Montevideo o especializados es de $196.648, el de los letrados suplentes es de $174.878 y el de los letrados departamentales es $153.109. Pero todos ellos cobran compensaciones, que hace que la suma nominal percibida sea de $275.357 mensuales para el fiscal letrado de Montevideo o especializado, de $244.773 para el letrado suplente y $214.193 para el letrado departamental.