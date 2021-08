Las cuatro apps para enseñarte a ahorrar y a ordenar tus gastos diarios

Anotar todos los gastos e ingresos es una recomendación clave que hacen los expertos para llevar una vida financiera más ordenada y poder alcanzar objetivos de ahorro o inversión. Por eso es una ventaja crear el hábito de registrar todos los días los que se va de la billetera para saber cuánto destinamos a cada categoría y si estamos gastando de más en cosas que tal vez no son necesarias.

Para eliminar las libretas o los archivos de Excel que pueden resultar confusos, el mercado ofrece una variopinta lista de apps que simplifican la vida del ahorrista. La mayoría cuenta con versiones premium, pero lo cierto es que sus opciones gratuitas son muy completas y permiten llevar un buen registro de ingresos y egresos.

En general, hay muchas funciones compartidas entre las distintas apps, la mayor diferencia radica en el diseño de la interfaz que a algunos puede resultarle más o menos amigable o cómodo. Al final, la decisión quedará a gusto de cada usuario, pero a continuación, se enumeran cuatro opciones recomendadas para empezar.

Monefy

Es una de las preferidas por su diseño claro, simple y con dibujos que permiten anotar rápidamente los gastos en distintas categorías como transporte, hogar, alimentos, salud o salidas.

Como ventaja, es muy intuitiva y permite personalizar varios aspectos, como la moneda con la cual registrar los movimientos y, además, va mostrando de forma inmediata qué porcentaje de los gastos se lleva cada categoría.

Como en la gran mayoría de las apps, también va mostrando el saldo disponible y se puede elegir el intervalo: día, semana, mes o año.

La versión premium permite hacer un seguimiento con distintas monedas y sincronizar dispositivos para visualizar por ejemplo con otros miembros de la familia.

Mobills

Esta opción es de las más completas y, para no perderse, la propia app muestra un paso a paso muy útil para aprender a usarla rápidamente.

En este caso, agrega una funcionalidad muy útil para los despistados: se pueden establecer recordatorios para que la propia app mande una notificación una vez al día y así no olvidar registrar todas las compras que hicimos.

Por supuesto, va mostrando el balance mensual de ingresos y egresos y también permite diferenciar gastos por categoría.

Un buen agregado es que permite establecer presupuestos y diferenciar cuentas bancarias y tarjetas para saber cómo se hizo cada pago.

Spendee

No es de las más claras para manejar, pero sí suma buenas funcionalidades como agregar notas y fotos a cada gasto, muy útil si necesitamos guardar tickets o comprobantes. Y, además, permite calendarizar algunos gastos para que se agreguen de forma automática: por ejemplo, esta es un plus muy bueno para sumar de lunes a viernes los boletos de colectivo que tomamos para ir a trabajar, y las expensas una vez al mes.

En su versión premium permite sincronizar con la cuenta del banco y compartir la información con otras personas.

Buddy

Tiene un diseño muy cómodo y atractivo. Fácil de usar, también tiene recordatorios para añadir los gastos diarios, e incluso avisa si es momento de pagar facturas.

Permite establecer objetivos de ahorro como, por ejemplo, un fondo de emergencia o destinar plata para un viaje, lo que es muy útil para quienes son poco consistentes en esta materia.

También se pueden programar gastos recurrentes y tiene una muy buena funcionalidad para dividir gastos entre varios y "arreglar cuentas" con amigos o familiares.

Fuente: El Cronista - RIPE