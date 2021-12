Las diferencias en UTE por la revisión de tarifas y el papel del equipo económico

Este jueves se conoció oficialmente que las tarifas de los servicios de telefonía e internet que ofrece Antel se mantendrán sin cambios, al menos hasta mediados del próximo año cuando habrá una revisión. Así lo anunció en conferencia de prensa su presidente, Gabriel Gurméndez, quien argumentó que la empresa está atravesando un “fuerte crecimiento”, con una posición financiera “robusta y fortalecida”.

También este jueves y a unas pocas cuadras de la Torre de las Comunicaciones, en el Palacio de La Luz, se reunió el Directorio de UTE. En el orden del día uno de los temas a tratar era los precios que pagarán los hogares y las empresas por la energía eléctrica que consuman en 2022. En la sesión estuvieron a consideración distintos escenarios, en base a las propuestas elaboradas por los equipos técnicos de la empresa. Cabe recordar que hay también dos iniciativas que han presentado el representante de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, y la directora por el Frente Amplio, Fernanda Cardona.

Finalmente, el Directorio resolvió con el voto de la mayoría de sus integrantes no tomar posición y posponer la discusión para el próximo martes, mientras se negocia con el equipo económico.

La semana próxima se espera contar con una propuesta que elaborará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en base al análisis que se realice de datos propios y de información suministrada por UTE.

El aplazamiento no fue acompañado por la directora Cardona que marcó sus diferencias. Según explicó a El Observador, UTE como ente autónomo ya contaba con propuestas para poder votar y no tener que diferir su mensaje al Poder Ejecutivo. “Ya se podía votar con los números que se tenían, se llegaba a una decisión final, se elevaba, y el Ejecutivo después puede tomar la decisión que entienda pertinente ante la propuesta de UTE. No había razón para diferirlo”, dijo Cardona.

La iniciativa del FA propone una rebaja general de entre 5,5% y 6% para 2022. Está basada en la planificación financiera realizada en junio pasado que no sufriría modificaciones con esa rebaja y en los ingresos extraordinarios por exportaciones a Brasil, que al 30 de noviembre dejan una ganancia genuina de US$ 95 millones, según Cardona.

Por otro lado, Pées Boz, considera que hay dos opciones. La primera es que no se aumenten las tarifas y que los precios de la electricidad queden congelados. Un segundo escenario propone un ajuste de entre 2,5% y 3%, equivalente al 50% de la inflación proyectada para el año próximo.

“Los fundamentos que utilizamos son que hay dos factores fundamentales para considerar en 2022. Uno es la continuación o no de las exportaciones a Brasil y dos, el ajuste que nosotros venimos impulsando desde un comienzo de los precios de los (contratos) PPA con los (generadores) eólicos. Basados en eso, proponemos ese aumento y revisar el 30 de junio si fuimos exitosos o no en manejar adecuadamente esos dos factores, que pueden depender de nosotros o no”, afirmó esta semana a El Observador.

El último ajuste de las tarifas eléctricas fue de 5% promedio en enero pasado. En esa oportunidad los equipos técnicos de la empresa elevaron al Directorio una propuesta de ajuste que estaba en el orden de 6,73%. Además de ese primer estudio, el Directorio de UTE había solicitado que se estudiara la viabilidad de escenarios alternativos, entre ellos, uno que contemplara una corrección más moderada de 5%. Finalmente el Poder Ejecutivo avaló la segunda propuesta del ente, que fue aprobada por mayoría en el Directorio. Ahora todo se perfila para que haya una corrección nuevamente inferior a la inflación. Los porcentajes se conocerán el martes.