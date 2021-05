Las exportaciones de lana aumentaron 32% en el primer cuatrimestre

Las exportaciones de lana de Uruguay en el primer cuatrimestre subieron significativamente en volumen respecto a las del año pasado –que fueron las más bajas de la historia–. Y China se consolidó como el principal comprador, con una participación del 40% del total.

En los primeros cuatro meses del año se exportaron 8.036 toneladas de lana, un 32% más que las 6.098 del año pasado en pleno desplome de la demanda, como consecuencia de la pandemia por covid-19.

China fue el principal comprador y aumentó sus compras un 22%, a 3.138 toneladas, seguido de Italia que fue el destino que más aumentó con 1.117 toneladas –casi el triple que en el primer cuatrimestre del año pasado– y Alemania con 683 toneladas, según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Las ventas de tops, que en 2020 se redujeron a la mitad respecto a 2019, en el primer cuatrimestre del año aumentaron respecto a un año atrás. El volumen colocado subió 18% a 3.378 toneladas, pero el ingreso en dólares por ventas bajó 3% a US$ 24 millones debido a una caída del precio que bajó de US$ 8,7 por kilo a US$ 7,2 por kilo, se indicó.

Las exportaciones de lana sin cardar ni peinar sumaron 4.489 toneladas, por un total de US$ 27 millones, un aumento de 48% en volumen y de 37% en divisas respecto al primer cuatrimestre de 2020.

Cautela en el mercado local

El mercado local está muy cauteloso y el interés está en lanas finas y súper finas hasta 21 micras y muy poco entre 21 y 22 micras, mientras que las lanas gruesas están prácticamente sin colocación.

Esta semana se concretaron negocios por lanas Merino súper fino de 19 micras grifa verde y certificadas RWS a US$ 8,40 por kilo. Por lanas Merino Australiano/Dohne de 20 a 22 micras grifa verde los precios se ubican en el eje de los US$ 5,50. Y las de Corriedale entre 27 y 29 micras grifa verde alcanzan los US$ 2,30 por kilo, según los datos publicados por la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay.

EO