Precio de la lana retrocede por oferta amplia y de baja calidad

Los precios internacionales de la lana retrocedieron esta semana en Australia, al cabo de dos jornadas de remate con alto volumen de oferta y una proporción grande de lotes con problemas de calidad.

Estos últimos incidieron a la baja, tanto en moneda local –el tipo de cambio subió–como en dólares. Las cotizaciones retrocedieron 1,6% y 2,5% respectivamente, influidas parcialmente por la cotización.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 14 centavos en dólares respecto a la semana anterior y cerró en US$ 8,20 centavos por kilo base limpia.

En la segunda jornada de subastas se profundizó la corrección a la baja y los vendedores retiraron casi 22% de los lotes ofertados por no convalidar los precios propuestos.

La oferta inicial estuvo 25% por encima de la presentada la semana anterior y solo los fardos con mejores datos objetivos mantuvieron la firmeza.

Juan Samuelle

Producción lanera uruguaya.

Referencias locales

A nivel de operaciones locales los promedios publicados por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana dan cuenta de referencias de US$ 8,40 por kilo vellón para lanas Merino súper fino certificadas de menos de 17,9 micras.

Los fardos de 18 a 18,9 micras con certificaciones promediaron US$ 7,60 por kilo base sucia y las de 21 a 19 micras, grifa verde, obtuvieron entre US$ 6,10 y US$ 5,75 por kilo vellón.

Para las lanas cruza de diámetros medios con grifa verde (23 a 26 micras) los negocios concretados oscilan entre US$ 3 y US$ 2 y las Corriedale de 28 micras y más obtienen US$ 1 el kilo base sucia.

Por su parte, los datos preliminares de la Declaración Jurada Anual de Existencias indican que el stock ovino hasta junio de 2022 bajó 0,9% (unos 80 mil cabezas menos que en 2021), con un descenso significativo de los capones (14%) y aumentos en las categorías de cría de hasta 9%. La categoría más numerosa, ovejas de cría, bajó 2,3%.

El dato de 6,13 millones de lanares es el más bajo registro histórico para la majada uruguaya.

La cifra

15% es la caída de precio de la lana entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 según el Indicador Mercados del Este.