Las fuertes críticas que recibió Emilia Mernes por prohibir la venta de merchandising no oficial

Emilia Mernes se convirtió en tema candente en Twitter en las últimas horas, tras recibir una oleada de críticas luego de que su equipo de abogados intimara a una comerciante para que dejara de utilizar el nombre de la cantante en sus productos. La controversia surgió cuando una emprendedora con poco más de 5 mil seguidores en Instagram anunció que dejaría de fabricar productos relacionados con la estrella pop.

“El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que diera de baja todos los productos relacionados a ella (tales como UNO, stickers y entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso de usar su nombre”, expresó la comerciante. Y añadió: “Por lo tanto ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil ¡Gracias!”.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, reflejando una variedad de opiniones. “Me gusta cómo se delinearon los paradigmas Emilia Mernes - Capitalismo salvaje vs. Lali Espósito - Capitalismo popular con rostro humano”, “Imaginate que sos Emilia Mernes y le mandás abogados a una piba de Florencio Varela que se gana la vida vendiendo tazas con tu cara”, “Yo intento querer a Emilia Mernes, pero ella no se deja”, fueron algunos de los comentarios.

Horas después de la controversia en redes, la emprendedora salió a aclarar mediante sus historias: “No quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. Ella ya se comunicó conmigo y me avisó que no estaba al tanto de la situación y que está todo bien”.

La comparación de Emilia Mernes con Lali Espósito y Ale Sergi

Ante las objeciones a la acción del equipo de Mernes, se volvió viral en Twitter un video de Lali Espósito respaldando a las personas que hacen merchandising no oficial con su nombre e imagen. “Hay gente que trabaja de lo que puede y se va buscando la vida, a mí nunca me jodió. Yo soy de un país donde hay hambre, la gente que necesita vender sus cosas, que lo venda”, había expresado Espósito en una reciente entrevista en España.



En la misma línea, también resurgió un video de Ale Sergi y sus declaraciones sobre la piratería durante una entrevista en Terapia picante: “Me la pasaba firmando discos piratas, porque era el momento de los manteros. Y ¿qué voy a hacer? La gente no tiene la culpa, yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el cd (...) él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, es escuchar mi música, cómo me voy a enojar yo con esa persona”.