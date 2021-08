Las inversiones millonarias que ilusionan al gobierno argentino de Fernández con la recuperación

Por Patricia Valli /El Cronista-RIPE

Durante la presentación del Ahora 12, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuestionó la idea de un "éxodo de empresas" y aseguró que bajo la administración de Alberto Fernández se produjeron anuncios de inversión por más de US$ 30.000 millones.

Los anuncios de inversión entre enero de 2020 y junio de 2021 totalizan US$ 33.673 millones de acuerdo con los datos del Centro de Estudios para la Producción del Siglo XXI (CEP XXI) del ministerio de Desarrollo Productivo. Las empresas extranjeras anticiparon su intención de volcar US$ 15.371 millones. Se trata de 177 anuncios para minería, automotrices, petróleo, químicos, economía del conocimiento, comercio, logística, energía eólica y hoteles.

La casi otra mitad corresponde a capitales nacionales de "grandes, medianas y pequeñas empresas" , según aclaró Kulfas. Se trata de inversiones por US$ 13.372 millones en hidrocarburos, energía, construcción, economía del conocimiento, energía eólica, biomasa, puertos, aeropuertos, farmacéuticas, logística, lácteos, carnes, textiles y transporte automotor de acuerdo con el registro del CEP XXI que dirige Daniel Schteingart.

También hubo anuncios mixtos por US$ 4.930 millones en hidrocarburos, químicos, energía, minería y carnes. Para Kulfas, está "muy lejos de la visión del éxodo de empresas, que no hay una inversión. Esa visión es totalmente equivocada. Hay inversiones productivas, en fábricas, comercios, ampliaciones".

Según los datos oficiales, en el primer trimestre de este año la inversión creció 6,1% sin estacionalidad y aportó 1,2 puntos al crecimiento trimestral del PIB

"La tasa de inversión es hoy 20% del PIB (a precios constantes), y se recupera así del piso alcanzado en el segundo trimestre 2020 de 12,6%", remarca la información con la que el oficialismo sale a hacer campaña. Junto con el cuarto trimestre de 2020, de 20,1%, alcanza los niveles máximos del tercer trimestre de 2018.

Según los datos de Unctad, la Conferencia de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo, la llegada de inversión extranjera directa a la Argentina tuvo una baja del 38,1% y representó US$ 4.100 millones en 2020 . La caída por la pandemia fue generalizada el año pasado: cayó 45,4% en la región y 35% a nivel global.

Así, la llegada de inversión a la Argentina fue casi un tercio de lo que había ingresado en 2018, cuando marcó US$ 11.873 millone s. Lejos de haber sido la lluvia de inversiones que vaticinaba el gobierno de Mauricio Macri, la cifra estuvo en el orden de 2015, cuando la IED marcó US$ 11.759 millones.

Autos, minería y consumo masivo

Entre los ejemplos de anuncios de inversión de los que tomó nota el Gobierno, en abril, Volkswagen Argentina anunció una inversión por u$s 650 millones para fabricar la SUV Taos. Es el primer SUV que fabrica la marca en Argentina y será exportado a toda América Latina.

También Galaxy Resources indicó que prevé invertir US$ 153 millones para producir 32 mil toneladas por año de carbonato de litio de grado de batería . El proyecto total (ubicado en Salar del Hombre Muerto de Antofagasta de la Sierra, Catamarca) demandaría unos US$ 466 millones . En Salta, la empresa de litio más importante del mundo, Ganfeng Lithium, invertirá más de US$ 580 millones .

La cementera Holcim oficializó la última etapa de la inversión por US$ 120 millones para una nueva línea de producción. Y en el segmento de consumo masivo, Kimberly-Clark anunció que invertirá US$ 20 millones en su planta de San Luis para desarrollar una nueva plataforma de pañales para la línea Xtra-Flex de Huggies, que prevé exportar a la región.

Inversión en calzado

En mayo, Topper anunció inversiones por más de 500 millones de pesos argentinos para aumentar su volumen de producción. Sumará 210 operarios a su planta de Aguilares, Tucumán, de acuerdo con el anuncio. También en el sector calzado, la pyme familiar Calzados Blanco radicada en Rosario anunció un acuerdo para duplicar la producción local de las marcas Diadora y Athix, lo que permitirá crear 40 empleos .