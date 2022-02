Las irónicas respuestas rusas a las acusaciones de invasión de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó hace solo dos días que había recibido la información de que Rusia invadiría su país este 16 de febrero y decretaba para este miércoles una "jornada de unidad".

Con mayor precisión, y según habían informado fuentes de la inteligencia estadounidense, de acuerdo al diario británico The Sun, la hora del ataque serían las 3 AM, hora de la capital Kiev. Sin embargo, esta madrugada no hubo ataques, y las autoridades rusas ironizan sobre la situación.

El perfil de Twitter de la Embajada rusa en Sudáfrica, subió un meme de John Travolta, un típico chiste en las redes sociales, superpuesto a una imagen del país en riesgo de ser invadido, con la leyenda: “16 February 2022. Mientras tanto en Ucrania”.

16 February 2022. Meanwhile in Ukraine@mfa_russia pic.twitter.com/59xuQjqSjQ — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) February 16, 2022

Por otro lado, como recoge el medio ruso RT, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, subió un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que hace una ''petición'' a los ''medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc." de que anuncien "el horario'' de sus ''invasiones de ese año'', para así poder ''planificar sus vacaciones''.

El día de ayer, martes 15, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov respondió a las filtraciones del supuesto ataque, y aconsejó, en tono de broma, a los ucranianos que pusieran ''sus alarmas para esa hora" y lo vieran "por sí mismos", como reportó RT.

Además confesó que hasta el presidente Vladimir Putin a veces "bromea pidiendo que averigüen si publican la hora precisa".