Las lágrimas de Martina Graf al hablar sobre cómo fue descubrir que tiene TEA de adulta: "Toda tu vida fuiste una farsa"

Hace algo menos de un año, la modelo y conductora Martina Graf contó públicamente que fue diagnosticada con autismo. La comunicadora recibió su diagnóstico a los 33 años, y este martes, en el marco del Día de concientización sobre el autismo, que se celebra cada 2 de abril, pasó por Desayunos Informales donde, entre lágrimas, contó como fue recibir el diagnóstico, cómo cambió su vida, y lo que significó saber que padece este trastorno.

Graf contó que comenzó a consultar a profesionales luego de descubrir que sus procesos terapeúticos sobre eventos de su historia personal y familiar no se consolidaban. "No fue fácil. Una madre que murió y tuvo cáncer muchos años, un padre que fue negligente en muchos momentos, donde yo quedé sola, salí a trabajar, me fui a vivir sola de muy chica, todas estas cosas las fui viviendo y las fui trabajando en procesos de terapia y personales, y las fui poniendo en orden. Hubo un momento, hace un año y algo, que me empecé a dar cuenta que mi presente no reflejaba todo el trabajo que yo había hecho", relató.

"Me pasaba algo, y nosotros (o al menos yo), sobrepensamos, somos muy analíticos. Y todo el tiempo lo conectaba a mi pasado. Pero internamente yo sabía que no era la explicación, pero jamás me hubiera imaginado que fuera autismo", continuó.

Graf explicó que sentía que había "un gran signo de pregunta en lo que me pasaba, y no entendía a la gente". La conductora contó que las mayores dificultades se daban en situaciones relacionadas a vínculos, que aseguró que son su "mayor desafío".

"Hay una dificultad para el entendimiento y el proceso de las emociones", explicó. "Podemos comunicarnos divino, sin embargo, el mensaje que vos me querés dar a mi, no lo logro entender si no es literal. Hay un mensaje entre líneas que no capto. Me quedo con lo literal".

Consultada sobre qué significó recibir el diagnóstico, Graf dijo: "Es el síndrome del impostor, porque el serlo significa que toda tu vida fuiste una farsa, que no te conocés, que toda tu vida estuviste simulando, intentando ser y pertenecer, en la interna. Obligándote a estar en eso, obligándote a todo. No tenía a nadie que se fijara y velara por mí".

La conductora está cursando actualmente la carrera de Psicología, motivada por su diagnóstico. "Una de las primeras preguntas que me hice cuando me enteré del diagnóstico fue '¿cómo voy a ser una buena psicóloga?', y a los ocho meses mi psicóloga me contó que ella también tenía autismo, nunca me lo hubiera imaginado", contó.

"Te cambia la vida, toda la vida estuve preguntándome por que soy tan sensible o no me veo igual a los demás. No es solo el niño que no habla, en mujeres es diferente. Es todo un espectro", afirmó.