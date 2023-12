Martina Graf reveló que padece un trastorno neurológico: "sentía que había cosas que no eran normales"

La modelo y comunicadora Martina Graf reveló este martes a través de un extenso comunicado que publicó en sus redes sociales que fue diagnosticada con autismo. La conductora de Teledoce subió un video junto a la frase "Final de año, comienzo por fin de mi nueva vida", con lo que anunció cómo conoció la noticia y qué implica para ella de ahora en más.

"Lo que les quiero contar antes que termine el año es que tengo autismo", lanzó inmediatamente Graf, antes de compartir detalles del proceso, y contar que recibió el diagnóstico hace meses, pero había preferido guardar el anuncio público hasta ahora.

"Demoré en contarlo porque no tenía la energía para andar demostrándolo, porque me van a decir 'no parecés autista', ni para mostrar todo el proceso que tuve que hacer para llegar a este diagnóstico, no me quiero meter hoy en ese baile, pero si es importante poder dar información", afirmó.

"Inmediatamente después que mi psicóloga me planteó si yo alguna vez me había preguntado si podía tener autismo, tres días antes me había fijado que onda con el TDA (Trastorno de déficit atencional), porque yo sentía que había cosas mías que no eran normales", dijo Graf en el video.

"Tengo 33 años, pasé por un montón de psicólogos en mi vida, y recién ahora después de un año, esta en particular logra relacionar lo que veníamos trabajando con esto. ¿Qué pasa con toda esa gente que nunca, ni con 30, 40, 50 o toda la vida vive sin tener un diagnóstico? Es algo con lo que me embandero. Y me siento obligada a decirlo", cuestionó.

Graf explicó que luego de recibido el diagnóstico, comenzó a investigar sobre el trastorno, en particular sobre el autismo de alto funcionamiento en mujeres, "que es totalmente diferente al de los hombres, se lo llama diagnóstico invisible porque es muy difícil hilar fino y darte cuenta, incluso muchos test estandarizados tienen un sesgo de género, están pensados para hombres", explicó la modelo.

"He pasado por una montaña rusa de emociones, sigo pasando. Me da mucha pena conmigo misma durante toda mi vida, porque siempre traté de encajar y siempre me adapté, busqué técnicas para ser funcional, y lo logré, pero a un costo muy alto. Nadie tiene la culpa, eran otras épocas donde no se llegaba al diagnóstico, también tengo una historia de vida complicada, pero empecé a sentir que había algo que fallaba. No era falta de trabajo o terapia, sino que era algo diferente en mi cerebro, que me genera problemas vinculares", detalló.

"Ahora empiezo a entender cosas que quizás ya había trabajado, pero no en el marco de este diagnóstico. Es un gran cambio, y hay cosas que pude recordar que ahora veo distinto. Estoy bien, estoy muy bien. Muchas mujeres adultas se enteran porque diagnostican a sus hijos, y esto genera mucha ansiedad y depresión, porque hay que simular todo el tiempo ser de otra manera", dijo sobre cómo ha procesado la noticia y cómo se enfrenó al diagnóstico.

"Espero que me acompañen y me entiendan en este camino, del que no hay bajada, no hay transbordo", concluyó el mensaje, de unos diez minutos.