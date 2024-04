El padre de Lola Chomnalez pidió "pena de muerte" para el asesino de su hija y su madre dijo "que empieza el duelo real" luego de la condena

Luego de que se confirmara la sentencia de 27 años para Leonardo David Sena, el asesino de Lola Chomnalez, sus padres Adriana y Diego contaron cómo recibieron la noticia.

"Estamos impactados y emocionados desde el momento en el que nos dieron la noticia. No paramos de llorar. Nos llamaban familiares y amigos de Lola y nuestros. Por todos lados, todo el tiempo", dijo su padre en una entrevista con el canal argentino TN.

Por su parte, Adriana, la madre de Lola, señaló que, si bien sabía que la sentencia se iba a dirimir en este semestre, les "impactó" cuando el abogado Jorge Barrera les avisó.

"Siento que llego bien a este momento, mucho mejor que cuando comenzó esto. Me siento mejor persona, llego con mucha energía, mucha vitalidad. Si en algún momento me quise ir de este mundo, ahora le pido a Dios, a todas las fuerzas o como queramos llamarle, el tener una larga y buena vida", sostuvo.

"Esto es como ir peregrinando y de repente empezar a ver la tierra prometida. Ayer yo sentí que llegábamos a la tierra prometida", reflexionó Adriana.

Consultados sobre cómo "seguirán" luego de recibir la noticia, dijo que considera que "empieza el duelo real".

"Ya no es sufrir y tratar de aceptar la pérdida, es duelar el dolor para toda nuestra vida, a sabiendas de que hicimos todo, tocamos todos los lugares, no nos quedamos con ningún lugar donde no pedir auxilio, de alguna manera empieza ese duelo, empieza otra etapa", aseguró.

A su vez, se tomó el tiempo para agradecer a la genetista Natalia Sandberg que fue quién a través de muestras de ADN confirmó que Sena era el asesino. "El ADN es una prueba irrefutable. La genetista del caso estuvo trabajando mucho tiempo en todo eso, dos años. Y realmente llegó a buen puerto. Cuando nos enteramos hace dos años, fue mucha euforia, fue distinto a como la recibimos ayer, porque llegábamos luego de años de nadar en la nada. Natalia Sandberg está en nuestra mesita de luz, es uno de los seres de luz que está en la mesita", sostuvo.

Por su parte, los padres también respondieron acerca de que piensan del femicida y Diego fue categórico en pedir "pena de muerte". "Yo estoy a favor de la pena de muerte porque a mi hija se la aplicaron. Le aplicaron la pena de muerte y estos monstruos tienen derecho a todo, a no decir qué pasó que no lo dijeron nunca, tienen derecho a tener un abogado, date cuenta", sostuvo.

"Yo no quiero conocerlo ni verlo. Ningún perdón por mi parte, porque eso le corresponde a Dios. Viste que hay casos que dicen 'lo perdonamos' y hay un abrazo entre a las familias. Bueno, de eso nada. Realmente espero que la sentencia quede firme, que no vuelva a salir y que los magistrados tengan en cuenta que con la liberación que pueda haber más víctimas porque esta gente reincide. No es que salen y son chicos buenos. Tiene antecedentes, salió. No lo va a modificar ni cinco ni diez ni 27 años. De mi parte ningún perdón y ningún olvido, el nombre Leonardo Sena en el caso Lola lo voy a tener presente siempre", concluyó Adriana.

Mirá la entrevista a los padres de Lola Chomnalez