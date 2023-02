Las lecciones pendientes de las pymes después del boom del e-commerce

Durante la pandemia por covid 19 el comercio electrónico se convirtió en el aliado de las pequeñas y medianas empresas —uruguayas y del mundo—, algunas lo usaron para sobrevivir y otras para escalar su negocio. A propósito, el reporte “Indicadores del comercio electrónico de las empresas uruguayas” elaborado por la Cámara de Economía Digital del Uruguay, asegura que el 87 % de las empresas encuestadas dicen vender online, además de tener presencia en internet.

Luego de haber recorrido un camino de cooperación con el sector empresarial, la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) detectó que la logística representa uno de los mayores desafíos para las empresas que se encuentran en desarrollo en el mundo digital lo que impacta de lleno en su competitividad. Esto motivó a la UTEC a zambullirse en la elaboración de un estudio para ayudarlas a dar un salto en competitividad.

Consultado acerca de cuáles son las principales barreras de las pequeñas empresas en materia de logística en e-commerce, el docente e integrante del equipo de investigación de la UTEC, José Hernández, aseveró que en los hechos las tecnologías tienen una aplicación bastante básica en las pequeñas empresas. “En algunos casos las empresas cuentan con los sistemas necesarios, es decir, software y herramientas para aplicar esas tecnologías a niveles más altos y eficientes, sin embargo, no lo hacen”, apuntó y destacó que en algunos casos los resultados llevan a pensar que las empresas no conocen al 100% los sistemas que tienen a su disposición ni tampoco sus potencialidades.

En este sentido, el acercamiento a la Universidad al tema también favorece a que las empresas empiecen a ver la logística de forma más integral y cercana, y se adentran en la necesidad de conocer y aplicar la logística como un aliado para sus resultados.

En este contexto, el cambio de paradigma que implica el comercio electrónico frente al tradicional - caracterizado por más pedidos, de menor porte- hace indispensable el uso de la tecnología para que el negocio sea no solo exitoso, sino también viable.

En la visión del docente es imposible llevar el control del e-commerce sin el auxilio de la tecnología: “si no tenemos controles eficientes de nuestro stock, si no tenemos control de cuánto y cuándo vamos a comprar, ni sistemas rastreo implementados para ubicar la mercadería, o si no hacemos uso de sistemas especializados en la interacción con el cliente para poder aportar información sobre su pedido y poder tomar datos de él que ayuden a nutrir nuestra base”, describió Hernández y apuntó: “No tiene sentido insertarse en el mundo de este comercio de forma artesanal, primero porque es muy costoso y después porque termina siendo impracticable. Por lo tanto, la tecnología juega un papel crucial y diría que definitorio”, concluyó al respecto de la iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Buenas prácticas de poca aplicación

Según el relevamiento realizado por la UTEC, hay una serie de buenas prácticas que pueden ser clave para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y, sin embargo, no se aplican de forma ideal.

El informe concluye que existe un bajo nivel de adopción de buenas prácticas logísticas para e-commerce en los casos de las empresas estudiadas.

El mayor nivel de implementación de las prácticas estudiadas se observa, en primer lugar, en la facturación y cobranza, seguido por la recepción de pedidos, almacenamiento y entrega de pedidos. Esto se refleja, por ejemplo, en que el 100% de los casos pone en práctica el control de pagos.

Finalmente, se destaca la falta de adopción de tecnologías que integren la gestión de los procesos logísticos y la gestión de la interacción con los clientes finales. A modo de ejemplo, esto redunda en que solo el 8 % de los casos realiza devoluciones de los pedidos.

Por último, es notoria la ausencia de actividades de medición y análisis de los procesos que se traduce, por ejemplo, en que ninguna empresa consultada mide la eficiencia y eficacia de sus procesos.