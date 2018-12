Las mil y una noches de Nicolás Milesi

La popularidad que se ganó dentro de la cancha defendiendo a Al Hilal de Arabia Saudita hizo que para Nicolás Milesi, no fuera fácil caminar por la calle. “Es un club grande y tiene 10 millones de hinchas. Cada vez que iba a un shopping, muchos me pedían fotos y no podía caminar. Por suerte, me fue muy bien allí y gané tres títulos: dos veces la liga y una la Copa del Rey de Campeones, y llegamos a la final de la Champions asiática”, explicó el futbolista a Referí.

Esto hace que tenga 233 mil seguidores en Twitter.

Gustavo Matosas lo llevó, pero lo cesaron al mes. Llegó el argentino Ramón Díaz. Con él y con su hijo Emiliano, con el paso del tiempo forjaron una gran amistad que excedió la cancha.

“Hacíamos asados en familia y pasábamos las fiestas de Navidad y Año Nuevo juntos. Ramón es un fenómeno como técnico y como persona. Tiene una humildad increíble y una trayectoria inmensa. Fue uno de los entrenadores que más me marcó, me enseñó mucho”, explicó.

La infraestructura del club es espectacular. Además, volaban en chárter a jugar los partidos, le daban premio por encuentro ganado. El primer año hicieron la pretemporada en Londres y el segundo en Austria.

Recuerda cuando “venían príncipes y nos daban dinero porque ganábamos determinado partido”.

También tuvo la invitación para ir a la casa de dos príncipes a cenar. “Nunca había visto tanto lujo junto. Los baños y la cocina era todo de oro, tenían un zoológico con leones y jirafas. Increíble”.

Claro que más allá del buen dinero, la vida era muy difícil en Arabia. Su esposa Noelia estaba obligada a utilizar una túnica negra cuando salía de la casa, con el pelo recogido. No se podía maquillar, ni manejar, ni ir al estadio.

“Una vez, unos policías le pidieron que se quitara el maquillaje de los labios”, contó.

Justamente ahora que se fue de ese país, de a poco, las mujeres comenzaron a manejar.

“En Arabia no vas a ver a nadie robando porque las penas son hasta de muerte. Tienen una seguridad impresionante. El alcohol está prohibido, por eso una botella de vodka en el mercado negro la cobran US$ 500”, dice.

Luego de su éxito en ese país, este año pasó a defender a Al Dhafra de Emiratos Árabes.

Se trata de un país totalmente distinto, occidental desde cualquier punto de vista, mucho más abierto. Se fue de pretemporada a Alemania y de regreso, vive en Abu Dabi, le dieron un auto de alta gama como una BMW X6 y un apartamento enorme con playa y piscina privadas.

“Todos los días bajamos a la playa con mi señora y mi hija Mía. Pasé de los arroyos de Young a estas playas”, dice sonriendo.

Sostiene que Emiratos Árabes es “de primer mundo, es una maravilla. La liga no es tan buena como la de Arabia, los estadios están casi vacíos de gente. Pero el nivel de vida es mucho mejor que ahí, y esa fue una de las causas por las que me vine”.

Esta cerca de Dubái y cada tanto va en la camioneta.

“Los árabes vienen a Dubái y a veces me reconocen y me piden para tomarse una foto conmigo, como cuando jugaba en su país”.

El litro de nafta no llega a los $ 10 uruguayos.

Tiene contrato por tres años pero también cuenta con una oferta para ir a un equipo más grande.

“Lo que pagan acá, lo pagan en los equipos grandes de Europa”, indicó.

Los paseos en familia

“En Arabia Saudita fuimos al desierto a pasear en familia. El clima es complicado porque en verano hace 50 grados de día y en invierno, justo desde el desierto llega mucho frío”, indicó Milesi. Ahora que están en Emiratos Árabes Unidos, fueron al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái. “Fuimos hasta el último piso y la verdad que es realmente impresionante”, cuenta. También fueron a bañarse a la playa que está lindera con el mejor hotel del mundo, el Burj Al Arab de siete estrellas y con mucho oro dentro. “Realmente impresiona verlo. Es hermoso”, comentó.