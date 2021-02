Las noches blancas del hielo

Los meteorólogos la anunciaron a todo trapo (habría luego mucho por limpiar): iba a ser una tormenta histórica, de las que se ve una cada muerte de obispo. Esta vez en Texas no murió ninguno, solo gente común, y cardenales, decenas de pájaros de esa especie, de otras, debido al viento ártico que puso en guardia al equinoccio. Los encargados de pronosticar las neuróticas variantes del clima no se equivocaron. Con los radares a disposición es fácil. Hasta yo me animo a acertar. La gente temió lo peor, y no le erró. El temor acertó tanto en su inquietud como el pronóstico emitido. A pesar de las heladas circunstancias, a mí me invadió la emoción pues iba a ver caer nieve tras muchos años de verla solo en películas y fotografías. La puntualidad de la nieve es admirable. En las primeras horas de la madrugada comenzó a caer de manera proliferante, y siguió hasta cuando era ya la mañana del día siguiente. Cayó tanta, que impedía ver a medio metro de distancia. La belleza del mundo al alcance cambió de fisonomía. De haber visto tanta nieve como vi yo en esa fecha crucial, Federico García Lorca hubiera rescrito su famoso poema: “Blanco que te quiero blanco”. Verde va mejor con los dólares, las lechugas, y los viejos divertidos de ese color, populares en los chistes subidos de tono. A la hora en que la visibilidad era nula, salí a caminar por las calles del barrio. Afuera no había un alma. En medio de la cerrazón, una de esas capaces de derrotar al farol de mayor potencia, me topé con un ser de peculiar fisonomía: un desmesurado muñeco de nieve.