El abogado y legislador Bezalel Smtotrich, líder del Partido Zionista Religioso, dijo este lunes que las organizaciones de derechos humanos son una amenaza existencial para Israel y que el gobierno entrante debe lidiar con ellas "apoderándose de sus fondos" y actuando contra ellas con medidas legales y de seguridad.

Smotrich, es parte de la coalición de extrema derecha que llevó a Netanyahu a ganar las elecciones y está exigiendo que se lo designe ministro de Defensa o de Finanzas.

Su declaración se produjo durante una conferencia organizada en la Knesset (el Congreso israelí) por el grupo de derecha Ad Kan con el tema "Organizaciones de derechos humanos operadas por Hamas".

“Hay un proceso de identificación muy tardío (…) si supiéramos cómo identificarlo en las primeras etapas lo manejaríamo de una manera mucho más efectiva”, dijo Smotrich, refiriéndose a las organizaciones de derechos humanos.

Según Smotrich, "comenzó pequeño y hoy comprendemos la magnitud de la amenaza, al igual que el extremismo nacionalista de los árabes del Estado de Israel, que también comenzó pequeño, pero la amenaza ha evolucionado. Al principio, piensas que es un mosquito, y luego entiendes que es un enjambre”.

Y agregó que "es posible y necesario girar la rueda frente al estímulo del terrorismo, mancillando y deslegitimando, es hora de que respondamos".

Ad Kan es una organización israelí que investiga actividades supuestamente perjudiciales para la imagen y la existencia del Estado de Israel. La organización suele infiltrarse en los grupos que a su juicio socavan la ley, la política o la seguridad israelíes, con el fin de recopilar información que luego pasan a las autoridades israelíes o a los medios de comunicación.

Si bien la conferencia originalmente estaba destinada a centrarse en las organizaciones internacionales, también mencionó a las israelíes, como New Israel Fund, Breaking the Silence y Peace Now.

Según el monitor de ONGs de Israel Guidestar, el 36,8 % del presupuesto de Ad Kan en 2021 provino de fuentes fuera de Israel, sumando aproximadamente US$ 263.000

Noa Sattath, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, respondió al discurso de Smotrich diciendo que está "identificando a las organizaciones de derechos humanos como opositores decididos a las medidas que planean sabotear la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos".

Amichai Chikli, del partido Likud, dijo en la conferencia que "bajo la apariencia de organizaciones de derechos humanos y actividades humanitarias se esconde una ideología radical antisemita y antisionista, cuyo propósito es socavar la legitimidad del Estado de Israel y derramar la sangre de sus soldados y ciudadanos".

También criticó a la Unión Europea diciendo que "son la punta de flecha involucrada en la deslegitimación".

La ministra de Transporte y líderea del partido Laborista Merav Michaeli, respondió al discurso de Smotrich diciendo: “Este es un claro intento de eliminar el lado democrático del Estado de Israel y subordinarlo al poder que ahora se llama 'judío'. Es un uso desenfrenado del poder por parte de aquellos que ahora son fuertes".