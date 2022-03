Las posibles estafas a las que debés prestar atención si querés entrar al mundo de las criptomonedas

Con el paso de los años, las criptomonedas, los NFT y en general, la tecnología blockchain ha venido conquistando los mercados a nivel global, lo que se traduce también en el aumento de los ciberataques. Según un reporte de la Comisión Federal del Comercio (FTC por sus siglas en inglés), entre octubre de 2020 y mayo de 2021, en Estados Unidos se perdieron cerca de US$ 80 millones como consecuencia de las miles de estafas relacionadas con criptomonedas.

Entre las posibles razones por las que las estafas han venido creciendo se encuentran el enorme interés por la temática, lo que hace que los ciberdelincuentes se dediquen a lanzar campañas de phishing y estafas en general.

Las estafas también pueden aumentar debido a los altos precios de las criptomonedas, que resultan ser un gran atractivo para quienes quieren ganar dinero de forma rápida. También el atractivo de la minería de criptomonedas por dinero es clave, debido a que los estafadores pueden usarlo para engañar usuarios.

Algunas de las estafas más comunes en el mundo cripto

Para prevenir ser victima de estas estafas, a continuación conocerás un listado de cuáles son las más comunes para que puedas evitar caer en ellas.

Falsos exchanges: En esta modalidad, los ciberdelincuentes envían correos o hacen publicaciones en redes sociales, prometiendo acceso a dinero virtual que está almacenado en un exchange de criptomonedas. Desde luego, invitan a las personas interesadas a pagar una tarifa pequeña antes, por lo que los incautos pierden su dinero.

Supuestos respaldos de celebridades: Debido a que cada vez más celebridades ingresan al mundo de las criptomonedas, y de los NFT, los delincuentes se aprovechan de la ingenuidad de las personas. En esta modalidad, los delincuentes crean cuentas falsas, o incluso secuestran las redes sociales de artistas, para alentar a los seguidores a invertir en esquemas falsos y así, estafarlos.

Phishing o suplantación de identidad: La modalidad más común de los ciberdelincuentes es el uso de correos electrónicos, mensjaes de texto o incluso, mensajes a través de redes sociales, para acercarse a las personas con mensajes enviados desde una fuente que pareciese legítima y confiable. Sin embargo, en ocasiones estos mensajes son fáciles de de detectar, pues se destacan por tratar de transmitir sensación de urgencia para que el usuario actúe rápido y sin pensar.

Aplicaciones falsas: Es importante tener cuidado a la hora de descargar aplicaciones en los smartphones. En ocasiones, personas malintencionadas falsifican apps legítimas de criptomonedas para apoderarse de los datos de las personas y estafarlos. El engaño puede ser tal, que incluso, los delincuentes pueden llegar a robar los inicios de sesión de las billeteras de criptomonedas.

Comunicados de prensa falsos: Los periodistas también pueden ser víctimas de la delincuencia. En ocasiones, los estafadores pueden tener tal nivel de habilidad, que son capaces de engañar a la prensa misma, haciendo que los medios repliquen información falsa.

Los NFT no se salvan de los ciberdelincuentes

Las criptomonedas no son las únicas que están en la mira de la delincuencia, pues con su popularidad, los NFT también son bastante llamativos para las personas malintencionadas. A continuación un listado de algunas de las estafas más conocidas.

Mercenary: Este era un juego NFT de temática medieval con funciones Play to Earn y un nuevo token de criptomoneda, Mercenary Gold. El lanzamiento fue en 2021. Los estafadores de Mercenary pagaron la publicidad en Twitter a través de noticias cripto. Despertó el interés de la gente.

Big Daddy Ape Club. En este caso, los estafadores persuadieron a los clientes para que “acuñaran” su NFT por un precio superior de 1 Solana. Esto era aproximadamente 135 dólares en ese momento. La estafa apuntó a más de 9,041 personas. Esto les reportó más de 1,3 millones de dólares.

Evolved Apes. Fue uno de los rug pulls más famosos de NFT. En esta oportunidad, los compradores recibieron un diseño de simio único, al mejor estilo de los Bored Ape Yacht Club. La mente detrás de todo, también propuso un juego de lucha blockchain donde los simios podían luchar entre sí. Los ganadores recibirían recompensas en criptomonedas, y los NFT estaban financiando un juego que supuestamente estaba en etapas de desarrollo.

Desafortunadamente, el desarrollador, que usaba el seudónimo de “Evil Ape”, desapareció poco después de vender los NFT. En ese momento, había ganado 798 Ethereum (alrededor de US$ 2,7 millones). Los compradores no tenían forma de responder a lo que había sucedido. El juego Evolved Apes no existía.

Para evitar caer en una estafa, es importante ​​mantener la información totalmente privada, prestar especial atención a los correos o mensajes que se reciben a través de redes sociales, y desde luego, indagar sobre cada oportunidad de inversión que se presente.

Además, se recomienda que, para cualquier transacción de criptomonedas, las personas siempre vayan al sitio web verificado y nunca usen ventanas emergentes, enlaces o sus correos electrónicos.