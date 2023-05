Las preguntas polémicas del Censo 2023: jefa de hogar y número de cédula

El Censo 2023 ya tiene más de 100.000 formularios completados de forma online, pero generó algunas polémicas por las preguntas que se formulan a los ciudadanos. Diferentes usuarios se manifestaron en contra de aportar el número de cédula y también escépticos ante la pregunta que refiere al jefe o jefa de hogar.

¿Por qué se pide el número de cédula?

Si bien no es obligatorio para realizar el censo, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, manifestó que colocar el número de cédula es importante para que no haya "información duplicada". "El propósito, lo pedimos en dos instancias, uno cuando se entra al formulario y es para ver si la persona es mayor de 18 años. Luego se pide adentro y no es obligatorio. El uso que vamos a darle en primera instancia es que no haya información duplicada", señaló en declaraciones al programa radial En Perspectiva.

"Puede pasar de hijos de padres separados que sean declarados dos veces. Eso antes pasaba y no había forma de corregirlo. También puede ocurrir que un informante de la familia cense y no le cuente a la familia y luego el censista cense al hogar luego", ejemplificó.

En este punto, el grupo de expertos del proyecto Datysoc –un laboratorio de datos y sociedad– planteó la problemática sobre la "importancia del anonimato para proteger los derechos fundamentales de las personas", e indicaron que la pregunta de la cédula es la "más problemática" del censo porque "permite identificar unívocamente a cada persona".

Con respecto a eso, Aboal señaló que todos los institutos nacionales de estadística recogen información con datos identificables. "Tenemos información de empresas cuando hacemos encuestas, sabemos el RUT y preguntamos información de ingresos y variables que son sensibles. Pero existe el secreto estadístico. Por ley los institutos no pueden divulgar la información. A su vez tenemos un dictamen de la Ley de Protección de Datos Personales que dicen que podemos obtener esa información bajo esos esquemas para protegerla", aseveró.

"Cuando nos entra la información, el nombre y la cédula se encriptan y se separan del resto de los datos, con medidas de protección para evitar acceder", agregó.

¿Por qué se pregunta por jefe o jefa de hogar?

Otra de las preguntas que generó discusión entre los usuarios fue la de jefe o jefa de hogar. En ese sentido, Aboal contestó: " Es una pregunta característica, no tiene que ver con un jefe o un referente, sirve para construir las relaciones de parentesco dentro del hogar", señaló.

"Es lograr construir los parentescos al interior del hogar. No tiene que ver la distribución del poder. Tiene que ver con conocer los tipos de hogar que existen. Si son monoparental, si son parejas sin hijos. No está pensado en términos de distribución de poder", agregó.

El jerarca también se expresó en su cuenta de Twitter ante la polémica. "No es una caracterización de la persona. No se busca decir tantos referentes son hombres y tantos mujeres. A partir de un referente se construyen las relaciones de parentesco y se puede conocer los tipos de hogar (unipersonal, pareja sin hijos, monoparental, biparental, etc.)", señaló.