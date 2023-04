Empezó el censo digital 2023: quiénes lo pueden completar y cuándo inician las visitas presenciales

Quedó habilitado el censo digital en Uruguay y habrá tiempo para llenarlo hasta el 17 de mayo de este 2023. Es la primera vez que se realiza en este formato en nuestro país. La última vez que se realizó el censo fue en 2011 de forma presencial.

Dato importante: el formulario se puede ir llenando por etapas, ya que el sistema irá guardando la información ingresada de forma automática.

¿Quiénes lo deben completar? Para acceder al formulario de forma digital la persona debe ser mayor de edad y vivir en una vivienda particular en la que haya un contador de UTE. El dato del medidor de UTE y el número de cuenta se pedirán a la hora de iniciar el formulario, ambos datos aparecen en la factura. A continuación, los detalles para completarlo.

Paso a paso para realizar el Censo Digital 2023 en Uruguay

1- Para realizar el Censo Digital, debés entrar a la página web censo2023.uy y dar clic donde dice "Iniciar censo". Se abrirá una página en la que deberás seleccionar "Aceptar los términos de este consentimiento" y hacer clic en "Comenzar".

2- El sistema solicitará que ingreses el número de medidor (o contador) de tu servicio de UTE y el número de cuenta, esta información la encontrarás en tu factura de UTE. Ingresa estos datos y haz clic en el botón “Siguiente”, se explica en la página web del Censo.

3- En este paso deberás completar tus datos personales: nombre, cédula de identidad y elegir una de las dos opciones: ingresar tu número de celular o tu correo electrónico, para recibir un código de acceso que te permitirá completar el censo. Luego, haz clic en “Siguiente”.

4- Ingresa el código que recibiste por SMS o por mail (según la opción que hayas elegido en el paso anterior). Ten presente que el código puede demorar unos minutos en ser enviado a tu correo o celular. Recuerda revisar los mails de la bandeja Spam de tu correo. (Solo en el caso de que no hayas recibido el código, pasado unos minutos, haz clic en “No me llegó, solicitar nuevamente” y el sistema te enviará otro código para que puedas acceder a completar el censo. Una vez recibido, ingresalo y haz en “Siguiente”).

5- Haz clic en: “Comenzar censo” y accedé a responder las preguntas del cuestionario.

6- El cuestionario censal está compuesto por tres módulos: Viviendas, Hogares y Personas. Cuando completes un módulo, podrás continuar con el siguiente. "En caso de tener dudas sobre alguna respuesta o no tener tiempo para continuar ¡no te preocupes! podrás responder el cuestionario en otro momento, la información que ya ingresaste se guardará de forma automática", indica la web del Censo.

7- Una vez que respondas el cuestionario completo, el sistema te mostrará un código de finalización que también se enviará por mail a tu correo o por SMS a tu celular. Es muy importante que guardes este código dado que, finalizada la etapa de censo digital, un censista visitará tu hogar. "Una vez entregado el código al censista ¡Finalizaste el censo!", concluye la guía.

El responsable de completar el formulario lo hará en relación a todas las personas que conviven en el mismo hogar. Otro dato importante: Las viviendas colectivas y los locales "no deben llenar el Censo Digital", señala la página web. En aquellos hogares donde no se haya realizado la modalidad digital el censista hará las consultas de forma presencial. La etapa de visitas presenciales se prevé para la segunda mitad de mayo cuando ya haya culminado el plazo de ingreso digital.

Censo 2023

Te contamos cómo identificar a un censista de manera segura

Censo 2023 en Uruguay: ¿es obligatorio?

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) apelan a que las personas asuman su responsabilidad cívica ya que la información de manera agregada permite identificar cuestiones edilicias, de transporte, salud, educación y demás.

Pero más allá de eso, la ley 16.616 indica en su artículo 14 que "Todas las personas físicas o jurídicas, las personas públicas no estatales y los organismos públicos están obligados a aportar los datos que les sean requeridos, con fines estadísticos, por los integrantes del Sistema Estadístico Nacional y dentro del plazo que se les fije". Conocé todas las sanciones en esta nota.