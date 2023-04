El Censo 2023 empieza este sábado: ¿qué tengo que hacer y cómo llenar el formulario digital?

Este sábado 29 de abril a las 21:00 se abrirá la ventana para realizar el Censo 2023 de manera digital. De esta forma, se adelanta pasos para que cuando el censista llegue al domicilio solo haya que mostrarle el código de verificación.

En la etapa presencial, que comenzará en mayo, a las viviendas que no lo hayan completado se las censará en el momento para obtener la información. Por lo tanto, no es obligatorio.

Las viviendas colectivas y los locales no deben llenar el Censo Digital.

Paso a paso para realizar el Censo Digital

1- Para realizar el Censo Digital, debés entrar a la página web censo2023.uy y dar clic donde dice "Iniciar censo". Se abrirá una página en la que deberás seleccionar "Aceptar los términos de este consentimiento" y hacer clic en "Comenzar"

2- El sistema solicitará que ingreses el número de medidor (o contador) de tu servicio de UTE y el número de cuenta, esta información la encontrarás en tu factura de UTE. Ingresa estos datos y haz clic en el botón “Siguiente”, se explica en la página web del Censo.

Censo 2023

Imagen del paso 2

3- En este paso deberás completar tus datos personales: nombre, cédula de identidad y elegir una de las dos opciones: ingresar tu número de celular o tu correo electrónico, para recibir un código de acceso que te permitirá completar el censo. Luego, haz clic en “Siguiente”.

4- Ingresa el código que recibiste por SMS o por mail (según la opción que hayas elegido en el paso anterior). Ten presente que el código puede demorar unos minutos en ser enviado a tu correo o celular. Recuerda revisar los mails de la bandeja Spam de tu correo. (Solo en el caso de que no hayas recibido el código, pasado unos minutos, haz clic en “No me llegó, solicitar nuevamente” y el sistema te enviará otro código para que puedas acceder a completar el censo. Una vez recibido, ingresalo y haz en “Siguiente”).

5- Haz clic en: “Comenzar censo” y accedé a responder las preguntas del cuestionario.

6- El cuestionario censal está compuesto por tres módulos: Viviendas, Hogares y Personas. Cuando completes un módulo, podrás continuar con el siguiente. "En caso de tener dudas sobre alguna respuesta o no tener tiempo para continuar ¡no te preocupes! podrás responder el cuestionario en otro momento, la información que ya ingresaste se guardará de forma automática", indica la web del Censo.

7- Una vez que respondas el cuestionario completo, el sistema te mostrará un código de finalización que también se enviará por mail a tu correo o por SMS a tu celular. Es muy importante que guardes este código dado que, finalizada la etapa de censo digital, un censista visitará tu hogar. "Una vez entregado el código al censista ¡Finalizaste el censo!", concluye la guía.

Censo 2023

Imagen del paso 7

Viviendas colectivas y locales

Las viviendas colectivas y los locales "no deben llenar el Censo Digital", señala la página web.

"Son viviendas colectivas las destinadas a ser habitadas por un grupo de personas sujetas a una autoridad o régimen común que no se basa en lazos familiares ni de convivencia, sino en razones de trabajo, atención médica, estudio, militares, religiosas, reclusión, etc. La vivienda colectiva puede ocupar un edificio en forma total o parcial", se explica.

Por otro lado, los locales son "aquellos edificios destinados exclusivamente a alguna actividad sin fines residenciales, como por ejemplo comercios, depósitos e industrias".

¿Cómo identificar a los censistas?

En mayo, una vez superada la etapa del Censo Digital, los censistas irán a los hogares con un chaleco identificatorio que tendrá logos tanto del INE como del Censo 2023. Los trabajadores tendrán, además, un carnet de identificación.

Censo 2023

“Ante la menor duda, verifiquen la identidad del censista”, dijo en enero el director del INE, Diego Aboal, en Desayunos Informales (Canal 12). Así, informó de que eso puede realizarse de dos formas: llamando al 0800 2023 (un call center que el INE habilitó justamente para esto) y a través de la página censo2023.uy, que cuenta con un verificador de censistas; “pongan el número de identidad que va a aparecer en el carnet y de inmediato les va a decir si es o no”, expresó el director del instituto.