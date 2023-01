Censo 2023: las recomendaciones del INE para evitar estafas y fraudes

A partir de abril de este año comenzará el Censo 2023, de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este operativo consistirá de dos etapas: una virtual y otra presencial. En la primera, los integrantes del hogar pueden llenar los datos que se preguntan a través de la web, mientras que en la segunda es cuando los censistas van puerta a puerta; si se llenaron esos datos en línea, el funcionario lo único que hace es retirar un código correspondiente, pero si no se llenaron entonces esos hogares serán censados en el momento.

En este marco, el director del instituto, Diego Aboal, reconoció que el censo significa un operativo y una movilización “muy grande”, por lo que advirtió que “va a haber gente que va a intentar aprovecharse de esta situación”, según dijo en el programa Desayunos Informales (Canal 12).

De esta manera, indicó que se debe tener precaución y dio algunas recomendaciones para abrir la puerta con seguridad y no brindar información sensible a quien no corresponda.

Así, Aboal señaló que los censistas irán a los hogares con un chaleco identificatorio que tendrá logos tanto del INE como del Censo 2023. Los trabajadores tendrán, además, un carnet de identificación.

“Ante la menor duda, verifiquen la identidad del censista”, insistió el director del INE. Así, informó de que eso puede realizarse de dos formas: llamando al 0800 2023 (un call center que el INE habilitó justamente para esto) y a través de la página censo2023.uy, que cuenta con un verificador de censistas; “pongan el número de identidad que va a aparecer en el carnet y de inmediato les va a decir si es o no”, expresó el director del instituto.

De todas formas, recordó que una buena forma de evitar este contacto es llenando el cuestionario de forma digital.

Las nuevas preguntas del Censo 2023

El cuestionario recaba información como edad, sexo, nivel educativo y ocupación de los integrantes del hogar, aunque no inquiere sobre el ingreso. También se les pregunta por información de las viviendas: "Su estado, qué tipos de techo tienen, características del piso (si es de tierra o no), si tiene conexión a electricidad, agua, saneamiento, qué equipamientos y elementos electrónicos tiene…”, había listado hace algunos meses el director del instituto.

A estas consultas se les suman otras nuevas. Entre las novedades que traerá el Censo 2023 se encuentra la solicitud de la cédula —para evitar duplicaciones durante el censo web—, una pregunta vinculada a la identidad de género, otra sobre la tenencia de mascotas en el hogar y si la vivienda fue afectada por algún desastre natural, de acuerdo con un comunicado difundido por el organismo.