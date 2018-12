Las sensaciones y lo que dicen los números: Nacional y Peñarol empataron en las tribunas

Los hinchas de los equipos grandes del fútbol uruguayo utilizan cualquier tipo de estadística para festejar o lamentarse, y así poder chicanear a su rival.

En la temporada 2018, capicúa en títulos, empezó con Supercopa para Peñarol y terminó con el Clausura y el Uruguayo en las vitrinas de los aurinegros. Nacional se llevó el Apertura y el Intermedio.

El decanato, las copas obtenidas, la actuación en copas internacionales y ni que hablar los clásicos, son parte del folclore entre tricolores y carboneros.

En esta oportunidad, ya finalizado el Campeonato Uruguayo, los datos surgen desde el departamento de Tesorería de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para conocer cuál fue el equipo que vendió más entradas durante este último año.

Si bien en la final del torneo el 70% de los hinchas que habitaron el Estadio Centenario fueron de Peñarol, contra un 30% de Nacional, los datos que brinda la AUF de toda la temporada reflejan otra realidad y se llega a un empate técnico en la venta de entradas.

A los ojos del hincha, el empate no es un resultado válido. Ganó Nacional o ganó Peñarol, ¿cierto? Pero en este caso, no hubo un triunfador claro, de acuerdo a los registros de la AUF.

De acuerdo a las cifras que brindó la Asociación, Nacional promedió 10.734 entradas por partido y Peñarol 10.529.

Planteado estos números, Nacional fue el que más vendió, sin embargo hay que realizar algunas puntualizaciones, porque la forma en que se registraron los ingresos de los albos en el Parque Central es diferente al de los aurinegros en el Campeón del Siglo, entonces quien más vendió pudo ser Peñarol.

De Nacional a Peñarol

El dato relevante es que en las últimas temporadas los dos clubes fidelizaron a sus hinchas y lograron a través de palquistas y butaquistas ingresos para todo el año. Eso le permitió, como sucede en Europa o Estados Unidos, tener un porcentaje de butacas aseguradas por partido de local, que en el caso del Parque Central llega a un 30% y en el Campeón del Siglo asciende a un 25%. El detalle, para este informe es que el criterio que se utiliza para contabilizar el ingreso de espectadores es diferente en el estadio de Nacional y en el de Peñarol.

Mientras el Campeón del Siglo cuenta con sistema de molinete de acceso que escanea absolutamente todo y computa solamente los ingresos de palquitas y butaquistas que llegaron hasta el Estadio (los que pagaron butaca y palco que no fueron, no son contabilizados), Nacional aún no dispone de esa tecnología y acumula para el total de entradas vendidas todos los palquitas y butaquitas.

La institución de La Blanqueada tiene en sus registros 4.900 butaquistas y 5.346 palquistas con entradas aseguradas para todos los partidos en donde ofician de locatario, según informaron desde el club. Lo que da 10.246 lugares vendidos por partido.

En tanto Peñarol cuenta actualmente con 5.586 butaquistas y 3.556 palquistas que tienen acceso a la cancha cuando los partidos son en el Campeón del Siglo. Esto totaliza 9.142. Los datos de los mismos son arrojados hacia la calle Guayabos en su totalidad gracias a la modernización del estadio.

Nacional ganó los torneos en disputa del primer semestre y tuvo a sus hinchas ocupados en la segunda mitad del año con más partidos que su rival de todas las horas en Copa Sudamericana. Los aurinegros dejaron una imagen en las tribunas de fidelidad absoluta que acompañó al equipo a terminar dando vuelta el Campeonato hasta consagrarse campeones, pero los datos fríos muestran una paridad en los números que les da como resultante un empate técnico al clásico de los boletos.

El clásico cuadriplica

Los equipos grandes hacen pesar su diferencia no sólo en las vitrinas, con el resto de los equipos, sino también en las tribunas y la diferencia cuando en un estadio no están juntos es muy grande.

En casi todos los clásicos cuadriplicaron a los partidos frente a otros clubes. El primer partido del año fue el 26 de enero por la primera Supercopa, en donde los carboneros se quedaron con el título. La fecha sumergida en las vacaciones de los uruguayos hizo que las tribunas albergaran 29.155 espectadores. Diferente a los clásicos de Apertura y Clausura, en donde se vendieron 44.793 y 43.806.

Mientras que el último encuentro entre ambos del año fue por la final del Uruguayo y la cantidad bajó notoriamente, ya que los carboneros agotaron sus entradas pero los tricolores no pudieron llegar al número total. La AUF colocó 34.523 tickets para este encuentro, que tuvo en las gradas mayoritariamente hinchas con camisetas aurinegras.

Los clásicos comparables son el primero y el último de la temporada ya que los equipos tenían la misma habilitación de las tribunas y un idéntico pulmón en la Tribuna Olímpica. Para el Apertura y Clausura, el local ocupó la Olímpica.

Los números de entradas, partido a partido en el Apertura

Fecha Peñarol Nacional 1 Racing 10.143 Torque 7.461 2 River Plate (L) 20.190 Rampla 3.025 3 wanderers 4.086 Fénix (L) 11.614 (+10.246) 4 Liverpool (L) 20.178 Cerro (L) 11.968 (+10.246) 5 libre Progreso 1.907 6 B. River (L) 20.044 Defensor (L) 14.395 (+10.246) 7 cerro 2.970 Racing 1.495 8 Atenas 7.338 River Plate (L) 11.317 (+10.246) 9 Danubio (L) 21.790 Wanderers 2.462 10 Torque 6.182 Liverpool (L) 9.567 (+10.246) 11 Rampla (L) 17.118 B. River (L) 12.241 (+10.246) 12 Fénix 7.441 libre 13 nacional peñarol 14 Progreso 2.116 Atenas (L) 10.550 (+10.246) 15 Defensor (L) 20.716 Danubio 5.287 * de local, Nacional suma 10.246 palquistas y butaquistas

En el Intermedio

Fecha Peñarol Nacional 1 Progreso 2.147 Fénix (L) 7.964 (+10.246) 2 River Plate (L) 10.392 Cerro 1.523 3 B. River (L) 8.248 Liverpool (L) 8.943 (+10.246) 4 Atenas 3.799 Wanderers 1.583 5 Torque (C) 7.123 Racing (L) 6.435 (+10.246) 6 Defensor 2.200 Rampla 1.059 7 - Danubio 1.163 Final - Torque 5.921 * de local, Nacional suma 10.246 palquistas y butaquistas

En el Clausura

Fecha Peñarol Nacional 1 Racing (L) 14.127 Torque (L) 10.174 (+10.246) 2 River Plate 1.595 Rampla (L) 9.475 (+10.246) 3 Wanderers (L) 13.028 Fénix 6.966 4 Liverpool 1.477 Cerro 1.623 5 Libre Progreso (L) 6.255 (+10.246) 6 B. River 6.624 Defensor 926 7 Cerro (L) 15.599 Racing (L) 4.423 (+10.246) 8 Atenas (L) 15.353 River Plate 1.896 9 Danubio 4.933 Wanderers (L) 5.172 (+10.246) 10 Torque (L) 19.612 Liverpool 1.563 11 Rampla 9.314 B. River 6.083 12 Fénix (L) 11.507 Libre 13 Nacional Peñarol 14 Progreso (L) 27.086 Atenas 5.637 15 Defensor 2.461 Danubio 2.881 * de local, Nacional suma 10.246 palquistas y butaquistas

Los clásicos, uno por uno