Laurita Fernández disparó contra Flor Vigna por hablar de su relación pasada con Nicolás Cabré: "Si quiere que le haga una canción"

En medio de la intensa promoción de su más reciente proyecto teatral, "Legalmente rubia", Laurita Fernández se vio envuelta en una controversia generada por las declaraciones de Flor Vigna en el programa "Intrusos", justo en un momento crucial de la difusión de su sencillo "PicaFlor".

Durante la emisión conducida por Flor de la V, la cantante lanzó una crítica dirigida a Nicolás Cabré, expareja de Fernández, al compartir una experiencia laboral desafiante vivida durante la telenovela "Mi hermano es un clon". Además, desmintió rotundamente cualquier vínculo romántico con el actor durante su relación con Fernández, al abordar los aspectos relacionados con los supuestos comportamientos problemáticos del actor.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré

"Nunca en mi vida salí con él. La pasé muy mal. Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años. Realmente me costó mucho conseguir mis oportunidades y cuando por fin confían en mí para un protagónico, me tocó un compañero que si no le das bola te hace todas", explicó Vigna sobre aquel período de su vida. Posteriormente, profundizó: "Fue re feo, eh. No dije nada porque tenía miedo de quedarme sin laburo. No importa... No quiero hablar porque siento que todavía me hace falta más recorrido como para decir cosas del espectáculo y no me dejen de llamar. Yo lo admiraba un montón a él".

Incluso, Flor amplió sus reflexiones al exteriorizar su visión sobre las relaciones del actor con sus parejas, al afirmar: "Creo que tiene que ver más con un delirio de él de cómo provoca a sus novias para pegarles algo en la cabeza. También un tema de su cobardía cuando decía que nos arregláramos nosotras porque era un problema entre mujeres".

En respuesta a los comentarios de Vigna, Fernández adoptó una postura mesurada y profesional al compartir su perspectiva en el programa Socios del Espectáculo. La actriz y bailarina optó por abordar el tema con diplomacia, destacando su experiencia laboral y personal con el mencionado actor.

Al intervenir, Fernández declaró: "Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras". Respecto a los comentarios de Vigna y la reciente controversia, Fernández optó por no entrar en controversias adicionales, deseándole lo mejor a su colega y ofreciéndole que, si quiere, "le haga una canción” a Cabré.

En este sentido, Fernández optó por restar importancia a las críticas de Vigna sobre Cabré y su historial amoroso, prefiriendo enfocarse en el crecimiento personal y el paso del tiempo como factores clave para superar las adversidades. Además, aprovechó para ofrecer un consejo sobre la gestión de la repercusión mediática de las acciones emprendidas. "Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien... Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está", concluyó Fernández, cerrando el tema con la convicción de que “el tiempo pone todo en su lugar”.

Es relevante destacar que este intercambio de opiniones tuvo lugar en el año 2018, durante la participación de ambas en el programa Bailando, donde Vigna actuaba como bailarina y Fernández como jurado. Durante una de las emisiones, Vigna compartió en su cuenta de Instagram una imagen romántica de una escena con Cabré, detalle que habría generado incomodidad en Fernández, quien en ese momento mantenía una relación sentimental con el actor. Este incidente condujo a la eliminación de la imagen por parte de quien la había compartido.

Flor Vigna y Nicolás Cabré

En aquel momento, tras la difusión de la imagen, se propagaron diversas especulaciones, abarcando desde un posible romance clandestino entre los compañeros de Polka hasta la supuesta visita inesperada de Vigna al camarín de su colega, así como la presunta molestia de Laurita con su pareja.

Con este telón de fondo, ambas se encontraron frente a frente en el escenario de ShowMatch. Mientras Vigna desmentía cualquier rumor sobre un vínculo romántico, Fernández expresaba: "Yo hablé todo con mi pareja en privado y me hubiese encantado que quedara de esa manera".