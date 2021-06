Lecciones de vida: Will Smith publicará su primer libro

El actor estadounidense Will Smith se sumará este año al grupo de celebridades de Hollywood que decidieron escribir libros en base a sus memorias. WILL, como se titula la biografía del actor y cantante, se publicará el 9 de noviembre aunque ya está disponible su preventa.

Para lograrlo Smith colaboró con el escritor Mark Manson, autor de los best-sellers The Subtle Art of Not Giving a Fuck y Everything is F*cked: A Book About Hope, libros sobre estilo de vida y autoayuda, algo de lo que habitualmente el actor habla en sus redes sociales: relaciones, disciplina, felicidad, amor propio, fracaso y creencias.

"Después de tres años, docenas de vuelos, cientos de horas de entrevistas y meses de escribir, reescribir y reescribir nuevamente, estoy emocionado de anunciar que WILL, un libro sobre las historias y lecciones de la vida de Will Smith, finalmente está terminado", escribió Manson en una publicación en su cuenta de Instagram. El escritor consideró que Smith "es una persona increíble que tiene mucho que compartir con el mundo".

Smith en tanto describió a su libro como “el producto de un profundo viaje de autoconocimiento. Un ajuste de cuentas con todo lo que tu voluntad puede conseguir y todo lo que puede dejar atrás”, según consignó la agencia de noticias EFE.

"Se que esto es raro, es raro, pero este es mi libro", dijo el artista en un video en el que anunció la publicación de sus memorias y lo calificó como un "producto del amor".

El libro repasará la vida del actor, nominado al Oscar en dos ocasiones, y músico, ganador de cuatro premios Grammy; que nació y creció en los suburbios de Filadelfia. Si bien ya era reconocido el el ámbito del rap en la década de los 80 como Fresh Prince, fue en los 90 cuando saltó a la fama como protagonista de la sitcom El príncipe de Bel-Air.

Luego pasó de la televisión al cine y actuó en numerosas películas como Bad Boys, Hombres de negro, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hitch, Siete almas y Escuadrón suicida.