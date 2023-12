Lilia Lemoine culpó al kirchnerismo por la agresión y asalto que sufrió: "Están dolidos"

La diputada oficialista Lilia Lemoine se pronunció tras el incidente que sufrió a manos de una pareja en el barrio porteño de Villa Urquiza. La legisladora atribuyó el violento episodio al sector kirchnerista, expresando su consternación ante la evidente frustración de aquellos que han perdido el poder gubernamental.

En detalle, la representante libertaria relató en sus plataformas digitales que un individuo, de estatura considerable, le arrebató y destruyó su dispositivo móvil después de propinarle un golpe, lo que resultó en su asistencia por parte del servicio de emergencias SAME y su posterior traslado al Hospital Pirovano.

El incidente tuvo lugar en la víspera de Nochebuena, y la diputada Lemoine compartió los pormenores a través de su cuenta oficial en X, anteriormente conocida como Twitter: "Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa".

"Así que tendré acceso a las imágenes así que, si no alcanza con las imágenes de la cámaras de la calle, están las mías; de modo que la Policía los va a encontrar sí o sí. La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre porque tiene MUY EN CLARO QUE LO QUE HACE ESTÁ MAL. Lo que hicieron fue lamentable...", continuó.

La legisladora culpó al kirchnerismo, sector al que señaló por estar "enojados y dolidos" luego de haber perdido el Gobierno, y remarcó que seguirá caminando por la calle.



"Entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo pero... violencia y amenazas no", subrayó.

"Que se termine la Argentina de culpar a la víctima. Esto solo me da más ganas de trabajar por NUESTRO PAÍS. Vamos a salir adelante. Seamos libres, lo demás no importa", concluyó su extenso posteo en el que mostró el estado de su teléfono al tiempo que agradeció al personal de salud del Hospital Pirovano y la Policía del lugar.

En un posterior comentario, la diputada, reconocida también por su faceta de cosplayer, hizo referencia a la situación de su dispositivo S20, ilustrando con ingenio la fuerza empleada para dañarlo y resaltando la peculiaridad de conservar la parte con las tarjetas de memoria.