Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol mundial y gana su octavo Balón de Oro

Lionel Messi continúa haciendo historia en el fútbol. El crack argentino ganó el Balón de Oro este lunes en la gala en París, organizada por la revista France Football, y se afirma como máximo ganador de todos los tiempos, en ocho oportunidades, luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

El argentino superó en la votación a Erling Haaland, quién rompió récords de goles y se consagró campeón de la UEFA Champions League y la Premier League con el Manchester City, y a Kylian Mbappé, subcampeón del Mundial. El hecho de que Messi haya sido pieza clave y la figura en Qatar, dio argumentos suficientes para que el argentino se adueñara de su octavo Balón de Oro.

"Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio", empezó declarando el argentino en su discurso.

💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

"El nivel no baja nunca, he tenido la suerte de estar aquí muchos años. Quiero hacer una mención especial a toda esa gente que se alegró de que Argentina fuese campeona del mundo. Gracias también a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, por estar en los peores momentos, y ellos me han ayudado a cumplir mis sueños en el fútbol. Sin ustedes no habría sido posible", continúo manifestando.

"He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido", suscribió Leo.

Para finalizar, no se olvidó del cumpleaños número 63 del otro 10 argentino: "Quiero hacer una última mención a Maradona. Feliz cumpleaños, creo que no hay mejor lugar que este para felicitarle, lleno de jugadores y de la pelota. Este Balón de Oro también es tuyo y de toda Argentina", sentenció.

En esta gala, también fueron premiados Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, con el premio Kopa al mejor jugador joven del mundo, y a Aitana Bonmatí, futbolista campeona del mundo con España, de la Champions con el Barcelona y MVP de la Copa del Mundo.

Y como mejor arquero de la temporada, otro compañero de Messi, el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, también se consagró como el mejor. Una celebración completa y con sabor argentino para el mejor jugador de todos los tiempos.