Llegaron nuevos modelos de celulares a Uruguay en 2023: ¿cuáles son los más baratos?

Las novedades y los precios son los siguientes:

Apple todavía no presentó modelos en 2023. Sus smartphones, cuyos lanzamientos suceden una vez al año, llegaron al país en diciembre del año pasado. En el mercado se encuentran las distintas versiones del iPhone 14, con precios que van desde los US$ 1.900 a los casi US$ 2.400.

Honor, que desembarcó en el mercado uruguayo el año pasado de manera formal, también busca atacar diferentes públicos con dispositivos que parten desde los US$ 229 y llegan a los más de US$ 800.

Motorola, por su parte, intenta hacerse presente en el mercado uruguayo y ha presentado modelos para distintos públicos. Parten desde los US$ 150 y hay algunos que son de gama alta, como el Edge 30 Fusion, que se consiguen por más de $ 34 mil.

Samsung lanzó en Uruguay los Galaxy S23 y sus tres modelos disponibles: S23, S23+ y S23 Ultra con precios que oscilan entre los US$ 1.179 y los US$ 1.819. Son todos modelos de alta gama –los llamados buque insignia del fabricante– con cámaras y procesadores poderosos. Además, para un público que quiera erogar menos dinero, la marca ofrece una amplia gama de opciones más accesibles, con modelos de US$ 150 a menos de US$ 700.

Xiaomi, la marca china que más ha crecido en Uruguay en los últimos meses, ofrece opciones más económicas. El Redmi A2 de 32 GB por US$ 129 y el Redmi 12C de 64 GB por US$ 159. Si se buscan dispositivos más suntuosos y con mejores características se puede apostar por el Xiaomi 12, que aciende a los US$ 1.029.

Tabla con los modelos de celulares que llegaron a Uruguay en 2023 y sus precios de mayor a menor: