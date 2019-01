Lo que dejó el año que se fue

El año de reciente conclusión dejó para el recuerdo algunas peculiaridades y características que sobrevivirán en la memoria luego de que 2018 quede alejado en el tiempo y la mayoría de los hechos ocurridos en sus 12 meses se pierdan en el olvido.



El fenómeno del año



Tres de las 10 películas más taquilleras de 2018 tuvieron a la música como protagonista. Ni siquiera sus productores esperaron una respuesta por parte del público tan fenomenal, la que no ha terminado, pues dos de dichos filmes siguen en cartelera y podrían ser beneficiados en caso de que consigan alguna nominación al Oscar. El éxito de Nace una estrella (A Star Is Born), Mamma Mia! Vamos otra vez y Bohemian Rhapsody superó las expectativas y abrió la puerta para que nuevos filmes musicales sean filmados. La primera lleva recaudados US$ 371.141.583, la segunda US$ 393.789.826, y la tercera US$ 597.695.113. Varios directores destacados que habían sido contactados para dirigirlas y rechazaron las ofertas, seguramente creyendo que las películas musicales no generan interés en la actualidad, deben estar lamentándose por la decisión. Uno de ellos es Clint Eastwood, quien iba a ser el director de la nueva versión de Nace una estrella, pero decidió dar un paso al costado para filmar La mula, actualmente en cartelera. Pero Nace una estrella, Mamma Mia! Vamos otra vez y Bohemian Rhapsody no se quedaron solo en el mero éxito comercial, ya que aparecen en varias listas de los mejores del año.



El cover del año



La canción Back on the Chain Gang, escrita por Chrissie Hynde, salió a la venta en setiembre de 1982 y meses después, ya en 1983, llegó a la posición 5 del ranking de Billboard, convirtiéndose en el mayor éxito de Pretenders hasta la fecha. El tema está incluido en la banda sonora de El rey de la comedia (The King of Comedy), dirigida por Martin Scorsese, como también en el álbum Learning to Crawl, tercero del grupo inglés, editado en 1984, el cual incluye varias joyas pop, como Middle of the Road, My City Was Gone, Thin Line Between Love and Hate y 2000 Miles. La canción Back on the Chain Gang fue escrita en homenaje a James Honeyman-Scott (1956–1982), uno de los fundadores de la banda, quien murió de un infarto tras sufrir una reacción adversa a la cocaína. Es una canción con historia y que el grupo sigue interpretando con gran ímpetu, tal como se pudo escuchar en la presentación de los Pretenders en Montevideo, como teloneros de Phil Collins en marzo pasado. La melodía de Back on the Chain Gang fue utilizada por la cantante méxico-estadounidense Selena en la canción Fotos y recuerdos, grabada meses antes de ser asesinada en 1995, la cual puede ser considerada el primer cover del tema de Pretenders.

Fotos y recuerdos es una de las 20 canciones hispanas más populares de todos los tiempos en el ranking de Billboard, y ha sido grabada también por el dominicano José Alberto “El Canario” y la mexicana Paulina Rubio. Parecía imposible que alguien pudiera grabar una versión tan buena como la original del grupo británico, hasta que llegó el cover realizado por Morrissey, que se transformó en una de las canciones cantadas por el músico inglés, ya sea como solita o vocalista de The Smiths, más difundidas en radios. Tanto fue así, que en el concierto en Chile del pasado 15 de diciembre Morrissey hizo referencia a la alegría que tenía por la amplia promoción que estaba teniendo su versión del tema.



La tendencia del año



Por largo tiempo, las biografías fueron la tendencia dominante en el mercado editorial, pero ahora el público lector ya no quiere intermediarios. Quiere que los protagonistas convertidos en autores sean quienes cuenten la historia de su vida. El año 2018 dejó en claro a las editoriales que si quieren ganar buena plata con la edición de un libro este debe ser una autobiografía. Para que sea un megaéxito debe estar escrito por alguien famoso, pero este no es un requisito imprescindible, pues los libros autobiográficos And Now We Have Everything, de Meaghan O’Connell, Tomorrow Will Be Different, de Sarah McBride, Educated, de Tara Westover, y Sick, de Porochista Kakpour, fueron sucesos de venta y de crítica, sin que sus autores tuvieran hasta el momento de la edición del libro fama masiva. También es el caso de Heart Berries, en el cual Terese Marie Mailhot cuenta cómo fue su infancia en una reserva indígena, al ser una niña con problemas de bipolaridad. Lo importante para atraer lectores es que alguien tenga algo para decir y lo diga de una forma atractiva, capaz de cautivar. Pero también en 2018 varias figuras famosas decidieron contar su historia. Fue lo que hizo la cantante británica Lily Allen en My Thoughts Exactly, la actriz ganadora del Oscar Sally Field en In Pieces, el cantante de rock (de los Who) Roger Daltrey, en Thanks a Lot Mr Kibblewhite: My Story Roger, Jeff Tweedy, líder de la banda Wilco, de las mejores de la actualidad, en Let’s Go (So We Can Get Back): A Memoir of Recording and Discording with Wilco, Etc., y la legendaria Tina Turner en My Love Story.



Lo sorprendente también es que varios de los libros no solo tuvieron ventas extraordinarias, sino que figuraron en varias listas de los mejores del año, como, por ejemplo, The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations, de John McCain, quien murió meses después de la aparición del volumen, A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, escrito por el exdirector del FBI James Comey, y uno de los primeros en denunciar las actividades dudosas de Donald Trump, Heavy: An American Memoir, de Kiese Laymon, según el New York Times uno de los mejores libros de 2018, y Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth, de la periodista Sarah Smarsh. También hubo espacio para los oportunistas, como es el caso de la exactriz porno y amante ocasional del presidente estadounidense, Stormy Daniels, quien publicó Full Disclosure, relato de su vida transcurrida con poca ropa. En un año en el que se publicaron más de 50 autobiografías exitosas, varias de ellas escritas por desconocidos, pero con vida interesante que los convirtió en best sellers instantáneos, el libro más vendido en el mundo fue Becoming. Mi historia, en el que Michelle Obama cuenta su vida de manera amena. El libro, traducido a 24 idiomas, solo necesitó dos semanas para transformarse en el libro más vendido de 2018. Salió a la venta el 13 de noviembre y ese mismo día vendió 725 mil ejemplares. Según Barack Obama, es el mejor libro del año.



La frase del año



“Cuando me muera quiero que me saquen la sangre y vengan las mujeres del pueblo a hacer morcillas”. Comentario del chef y conductor televisivo estadounidense Anthony Bourdain durante el capítulo dedicado a Uruguay del programa Parts Unknown, de la cadena CNN, emitido el domingo 6 de mayo de 2018.