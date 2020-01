Lo que se sabe del incendio que destruyó una mansión en Punta del Este

El humo todavía salía este jueves de la casa, del pasto carbonizado, y de algunos troncos calientes. Al fondo del predio, los dueños intentaban rescatar lo poco que quedó a salvo del incendio brutal que comenzó este miércoles sobre la hora 16 en una de las lujosas casas de la zona de la Laguna del Diario, en Punta del Este.

Si bien el incendio estaba prácticamente extinguido este mediodía, Bomberos decidió dejar allí una camioneta con una manguera tirando agua al suelo.

"La idea es mojar toda la parte caliente y completar la tarea de liquidación en el terreno, porque puede levantarse viento" y que renazcan las llamas, dijo a El Observador el jefe del destacamento de Maldonado, Bruno Pereira. Tanto la casa como el quincho sufrieron pérdidas totales, sostuvo.

La extensión del fuego fue muy rápida y de difícil contención con llamas que alcanzaron los 8 metros de altura. Los Bomberos estuvieron en el lugar desde el inicio del incendio y recién se retiraron sobre las tres de la mañana, ya que estaba el inminente peligro de que se siguiera propagando por la zona, que es muy boscosa.

Luego, por la mañana retornaron y, según constató El Observador, dos funcionarios dialogaron con la pareja del propietario de la casa, que es argentina. Él es un ciudadano escocés que también estaba presente este mediodía. Sin embargo, ella aseguró que no querían hacer declaraciones, y que estaban muy afectados.

Marcelo Umpiérrez

Los funcionarios de Bomberos hablaban con la mujer mientras caminaban entre las ruinas para descifrar la causa del incendio y encontrar al responsable, agregaron los informantes.

Julio, el casero, dijo a Subrayado que hay testigos que vieron a un hombre de camisa celeste tratando de apagar las llamas: "Como que apagaba algo, como que golpeaba el piso", dijo.

"Estamos investigando y recabando información, porque todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó", sostuvo por su parte Pereira, consultado al respecto.

"Hay vecinos que aportaron datos y sabemos que la causa del incendio fue el factor humano", agregó.

La fiscal del caso, Ana Dean, aseguró que todavía no contaba con "el informe de Bomberos" y dijo a El Observador que no había detenidos. "Se dispusieron todas las diligencias investigativas, como pericias e informes de Bomberos, además de la participación de la Policía Científica, pero no tengo elementos que permitan aún identificar a nadie", contó.

Marcelo Umpiérrez

Allegados y familiares del escocés habían apartado contra uno de los autos, algunas latas de cerveza, botellas de champagne y otras pertenencias. En el frente de la vivienda en ruinas, que da a la tranquila Laguna del Diario, había un perchero con ropa intacta que pudo rescatarse.

En total, las llamas alcanzaron, además de esta casa, dos hectáreas de predios linderos. Uno de los vecinos, dueño de autos de colección, sacó algunos de los vehículos al exterior mientras se desarrollaba el incendio para mantenerlos a salvo, informó el periodista Marcelo Umpiérrez.

Otra de las casas vecinas, que también daba a la laguna, se salvó del siniestro pero por escaso margen: las llamas se detuvieron a pocos metros, lo que causó la sorpresa de la familia, según supo El Observador

Pablo Benítez, vocero de Bomberos, dijo este jueves al programa Así nos va de Carve que la causa de los incendios "siempre está vinculada a una acción humana".

Las intervenciones

El jefe del destacamento del departamento dijo que la temporada estaba "movida" en cuanto a cantidad de incendios, aunque contó que la cantidad de intervenciones de Bomberos ha sido menor a la del año pasado, fundamentalmente debido al factor climático.



"Hemos tenido alrededor de 30, 40 intervenciones en la zona, pero han sido menos por el estado del clima, ya que hubo varios días que llovieron", afirmó.



Durante 2019, Bomberos de Maldonado respondió ante 1.500 incidentes.



Por su parte, el subcomisario Pablo Benítez, vocero de la dirección, dijo en Así nos va que este miércoles se incrementaron notoriamente, a más del doble de lo normal los llamados que en la zona metropolitana son en promedio 200 o 300 por día.



Para atender esa demanda en la temporada de verano se refuerza la tarea con la instalación de destacamentos temporales, y con 150 bomberos zafrales, distribuidos en Maldonado, Rocha y zona metropolitana y Colonia.



Benítez contó que también cuentan con tres brigadas helitransportada (con aeronaves), en convenio con las empresas forestales que tienen capacidad aérea de combate y llegada mas rápida y que cubren la casi totalidad del territorio nacional, mientras que en la zona este hacen recorridas con Fuerza Aérea para detectar incendios en forma temprana.