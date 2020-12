Abortos que no se hizo "la petisa", un confesionario y una rara comparación: reacciones del aborto legalizado

El debate que terminó en ley por el aborto en Argentina dejó diversas particularidades. Algunas escaparon a las declaraciones de los legisladores y se registraron en las calles. Otras están directamente ligadas a la pantalla de Zoom, donde diputados y senadores protagonizaron una discusión que, tras varias semanas, cerró 38 a 29 en el Senado pasadas las 4:00 de la mañana.

A la espera de la sesión que comenzaba a las 16 horas de este martes, un grupo de militantes provida estaba reunido a las afueras del Congreso. Precisamente allí se produjo uno de los hechos más curiosos y que más revuelo causó en las redes sociales frente a las cámaras de TN Noticias. Un joven de lentes de sol, que lucía un pañuelo celeste en la muñeca derecha, contó al canal cómo reforzó sus convicciones para posicionarse contra la despenalización del aborto luego de hablar con su madre de 59 años, apodada "la petisa", sobre sus 10 hermanos.

—Vieja, ¿estás a favor de las dos vidas?— le preguntó el joven.

—Obvio que sí. ¿Por qué no me avisaste? Iba (a la movilización) con ustedes?— respondió ella

—Si esta ley se hubiese aceptado cuando te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?

—La verdad que no. Yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos.

—¿Cómo que hubieses abortado a alguno de mis hermanos?

—Sí. Por ejemplo, a Natalia, a Diego y a Esteban los hubiese abortado.

Después de recrear el diálogo y narrar otros detalles de la conversación, el militante confesó que se sintió "mal" porque Marisa, su madre, ni siquiera lo nombró a él y, en consecuencia, dio la razón que lo llevó a protestar. "Me puse a pensar y dije 'obvio que tengo que estar acá' porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?", resumió.

El mejor plot twist desde Sexto sentido. Un militante antiderechos contó que su mamá ("la petisa") hubiese abortado a sus hermanos Natalia, Diego y Esteban: "Me puse mal porque ni siquiera me nombró a mí".

pic.twitter.com/egscErH2eX — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) December 30, 2020

Otro caso que tardó pocos minutos en generar miles de repercusiones fue el de un feto gigante transportado por una carretilla. Cubierto por aparentes manchas de sangre y con un pañuelo enroscado en la muñeca izquierda, la escultura se trasladaba por las calles con un cartel a sus espaldas que decía "senadores manchados con sangre de inocentes" en referencia a la posición que defiende "salvar las dos vidas".

El feto gigante empapado de sangre e inspirado en el final de Carrie. pic.twitter.com/JZWocO1qsX — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) December 30, 2020

Las movilizaciones del sector provida no paraban ahí. A pocos metros de unos baños químicos, sobre la misma zona, se instaló un confesionario callejero. Las personas dispuestas a relatar sus pecados se acercaban a conversar con un hombre vestido de cura, quien escuchaba sus confesiones desde una silla.

El confesionario ambulante ubicado al lado de los baños químicos.pic.twitter.com/rCTRRkyG3p — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) December 30, 2020

Del lado ideológico contrario pero no muy lejos en el tiempo, los militantes a favor de la legalización del aborto realizaron una fiesta electrónica verde sobre la noche. ¿El objetivo? Hacer sentir su apoyo en el Senado para que la causa sea legal, segura y gratuita.

Bailes y cánticos en la calle, celulares levantados y filmando, muchos pañuelos verdes, pocos barbijos, pintadas en el cuerpo de voluntarios y mujeres con el torso descubierto resumían la escena colorida de la plaza fuera del Congreso con una votación que, por ese entonces, ya parecía encaminada a su favor.

Fiesta electrónica del lado verde para pedir que #QueSeaLey la votación en el Senado. Más: https://t.co/37rFipU1el pic.twitter.com/4DzBbeQqd4 — Clarín (@clarincom) December 30, 2020

En el recinto de senadores, esta vez con sesiones de forma virtual, las perlas fueron contadas de un lado y del otro. "¿No había otro tono en todo el abanico de colores de pulseras para que los diputados usemos hoy en la sesión? Esto es una provocación", criticó por Twitter la diputada Dina Rezinovsky, quien se quejaba de que el verde fuera asignado a todos los legisladores por igual para comenzar el debate.

¿No había otro tono en todo el abanico de colores de pulseras para que los diputados usemos hoy en la sesión? Esto es una provocación 😡 pic.twitter.com/IQgXqskE5l — Dina Rezinovsky (@dinarezi) December 29, 2020

El senador argentino Dalmacio Mera comparó la situación con el reinado de Eduardo II en 1315, cuando un asesor le sugirió matar a la mitad de la población y a todos los cerdos para lidiar con la sequía y que la cosecha alcanzara para todos y el jerarca le contestó que le gustaría que sea el primer sacrificado si no tenía otro plan, y criticó que el proyecto no tenía "plan B".

Cuando el senador catamarqueño Dalmacio Mera comparó a las mujeres con cerdos, volvió al año 1315 para hablar del rey Eduardo II y citó el plan de Thanos en Avengers: Infinity War.pic.twitter.com/R7sYntbDEj — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) December 30, 2020

Antes de votar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, su par Nancy González le contestó: "Después de dos años que tratamos esta ley tener que estar escuchando que me hablen del año 1315, del año 500 A.C., yo la verdad que estoy anonadada".

En modo harta, la chubutense Nancy González le tiró shade a Mera: "Después de dos años de debate, tener que estar escuchando que me hablen del año 1315... Estoy anonadada".pic.twitter.com/6sBVKPhwx9 — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) December 30, 2020

Roberto Basualdo, senador de San Juan, votó en contra y dijo que nunca tuvo educación sexual durante su vida y que, por lo tanto, nadie le enseñó a hacer el amor. "No nos sirve esta ley, no nos viene bien", sostuvo y agregó que "no era momento" de discutir sobre estos asuntos.

En el mismo sentido, la senadora de la Alianza Cambiemos Belén Tapia, quien en 2017 hizo campaña con la caza de un puma, subrayó que "los ojos de Dios están mirando a cada corazón en este lugar" y el legislador de Entre Ríos Alfredo De Angeli, bajo el argumento de creer en las dos vidas, justificó que cuando una mujer se entera que está embarazada se alegra. "Se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no podemos perder nosotros", explicó.

Por último, según consignó el periodista Nicolás Nicolli, la tucumana Silvia Elías de Pérez se refirió a la discusión sobre las semanas límites para realizar el aborto —se permitirá hasta la 14— y se preguntó qué pasaría si en la decimotercer semana de gestación el feto cruza la frontera hacia otro país. "En un país será persona y en otro país no lo será. Es absurdo", señaló.