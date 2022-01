Los anfibios que musicalizan las noches en Uruguay: ¿por qué cantan?

Las noches de verano están acompañadas de un sonido particular. No es música, ni fiestas, y tampoco es tráfico. Es un sonido constante, fuerte y grave. Un sonido que cualquiera podría identificar pero que no todos saben de donde proviene. ¿Una pista? Surge del canto de animales.

El biólogo Gastón Varela explicó a Cromo que los encargados de musicalizar las noches de verano son los anfibios, particularmente los sapos y las ranas. Su "croack" forma parte de la playlist de la naturaleza. Según Varela, el mejor momento para escucharlos ocurre las noches de primavera y verano entre setiembre y marzo. Al ser animales ectotérmicos, es decir, que no tienen sistemas de regulación de temperatura, eligen movilizarse y vocalizar, en momentos en los que el clima es templado, aclaró el biólogo. "Los anfibios que más cantan son los machos, y tienen un motivo más que importante para hacerlo. A través de la vocalización atraen a las hembras para reproducirse", sostuvo Varela. A su vez, destacó que en Uruguay existen dos patrones de reproducción: explosiva y prolongada. Dentro de la primer categoría se encuentran las especies que se reproducen, y por ende cantan, después de grandes lluvias. En el segundo grupo entran los anfibios que dependen de la cantidad de horas de luz en el día. Estas son las que se escuchan de forma habitual. Leé también Montevideo forma parte del mayor estudio global de microbiomas urbanos Los "cantos nupciales", que para los humanos no representan más que un sonido característico de la noche, para los anura –orden de anfibios que existen en Uruguay– son fundamentales en el proceso reproductivo. En esto, los sacos vocales –bolsas repletas de aire que potencian el alcance de los cantos– cumplen un rol primordial, porque permiten que tanto ranas como sapos pueden escucharse desde uno o dos kilómetros de distancia. "Siempre digo escuchar, porque verlos no es tan fácil", explicó el biólogo. No suelen estar cerca de las personas, y si alguien se acerca a ellos se callan. No obstante, hay momentos en los que cantan "en grandes coros" y es más sencillo verlos. Por último, dijo que en lugares con charcos de agua hay más posibilidades de divisarlos porque allí es donde se reproducen.