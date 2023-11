Los chats de los policías que protegieron al exsenador Penadés

―El tema es ubicarlo ¿nunca te habló, loco?

―No, porque él me autorizó a seguirlo pero no me sigue. Mi cuenta no soy yo, es una mina entonces menos que menos me va a hablar. Me puede llegar a dar lugar, hablando mal y pronto, como puto para hablar entre nosotros.

El diálogo entre Carlos Taroco, el exdirector del Comcar y de inteligencia carcelaria y el policía que trabaja con él, Federico Rodríguez, otro de los policías indagados en el caso Penadés, demuestra como buscaban acercarse a Jonathan Mastropierro para sacarle información e intentar armar la trama para exculpar al exsenador Gustavo Penadés de los casos de abuso sexual por los que fue imputado. Taroco fue detenido el mismo día de la imputación de Penadés y dos días después enviado a la cárcel por cohecho.

Aunque Taroco lo negó y dijo que investigaba a Mastropierro por unas estafas que había cometido, los chats confirman que trabajaban para Penadés porque lo mencionan más de una vez aunque no dan cuenta de comunicaciones con él sino que hablan de encuentros con otros funcionarios del Palacio Legislativo. Taroco le indica a Rodríguez que las averiguaciones que haga se tienen que realizar en “reserva total” evitando llamar la atención. Incluso mencionan que la fiscal le reveló a Mastropierro "lo de los pinchazos" en relación a escuchas ilegales aunque no se envían por este chat esas comunicaciones aunque si dan cuenta de que conocen todos los movimientos de Mastropierro.

Asimismo mencionan a otros policías, a los que se refieren por sus nombres de pila, que colaboraron con Taroco y Rodríguez en el armado del esquema que tenía a Mastropierro y a Romina Celeste Papasso en el centro como los que “manijeaban” a los otros menores para que denunciaran a Penadés.

“Independientemente de los gustos del tipo, le hicieron una cama y debe haber una movida en la que está metida esta mujer (Romina Celeste) con los supuestos menores”, dice Rodríguez en un momento de la charla.

Además de conocer los movimientos de Mastropierro y Papasso, los viajes al interior y al exterior, donde vivía en cada momento, en qué auto se desplazaba y hasta las fiestas a las que asistía, conocían todos sus contactos y vínculos, incluso un policía con el que salían y al que manejaron “apretar” para sacarle información, como también hicieron con un preso que había estado con Penadés.

Carlos Taroco

Como ya había informado El Observador, Taroco y Rodríguez conocían a Mastropierro de cuando había estado preso por estafa y habían investigado el acceso que tenía a celulares desde la cárcel.

“Reserva total” y un policía que está adentro

Los diálogos entre jefe y subalterno comienzan hablando de que tiene que hacer un trabajo de inteligencia sobre Mastropierro. Rodríguez le manda a Taroco una foto de la oficina y le dice que está “resumiendo todo lo de Mastropierro”.

Luego hablan sobre La Fortaleza, una casa en Piedras Blancas en la que Mastropierro y otro grupo de jóvenes concurría. “Tenemos que ubicar bien esa casa, registrarla en fotografía, y hacer una mini vigilancia ahí, todo en forma reservada, parece que están manejando un grupo de taxiboy para después hacer estafas, es un trabajo de inteligencia, lo único que agregan acá es una dirección”, le dice Taroco en relación a información que recibió. En conversaciones posteriores hablan de adquirir una cámara de buena calidad para hacer esa vigilancia.

Rodríguez le informa que a principios de 2022 Mastropierro y los otros jóvenes “tenían fotos de esa casa (en sus redes) pero después no la han usado más o por lo menos no han subido más fotos”.

Cada pocos días Taroco le pide que le entregue en sobre cerrado la información que va recabando y el policía le responde: “Jefe, para hoy ya queda, lo que no quita que mañana le tenga que entregar más información porque evidentemente todos los días está surgiendo más información que es lo que estamos haciendo con Lore, ver si de un nombre o una foto podemos sacar todos los datos que se puedan: nombre completo, cédula, teléfono, dirección como para ir haciendo la red que ellos tienen”.

En el trabajo de estudio del entorno de Mastropierro, Taroco y su equipo van uniendo datos para sacar conclusiones de quiénes pueden ser los otros denunciantes, hablan por ejemplo de un menor que es primo de otro, mencionan a otro que estuvo indagado por estafas…

La preocupación central de Taroco es “ver como entrarle” y para lograrlo, Rodríguez le propone “apretar" a un "agente” que se vincula con el grupo. “Tenemos todo para apretar, tenemos que pensar bien cómo armarlo. Se le puede decir hasta que hay cámaras del Centro de Comando Unificado. No justifica pedirlas pero sí decirle a él que las tenemos, decirle que sabemos que fue a comer con Mastropierro. Pensaría alguna otra estrategia porque si se vincula con Mastropierro no sabemos si no tiene alguna ganancia o alguna conveniencia a su favor”, le dice a su jefe.

El objetivo de “quedar bien con los políticos estos”

De los chats entre Taroco y Rodríguez queda muy claro que estaban trabajando para el exsenador en ese momento indagado. En uno de los audios, Rodríguez le dice a su jefe: “Quizá habría que mostrarle a Penadés las fotos de los otros gurises que andan con Mastropierro a ver si él los puede identificar, ahora estaba repasando las noticias que sacó El Observador y evidentemente Mastropierro pudo haber organizado todo tranquilamente”.

En ese momento hablan del diagrama que están preparando con todos los vínculos de Mastropierro. “En el diagrama vamos a poner a todos los amigos de él viste, el grupo de amigos más cercano y todos esos gurisitos que pueden ser los denunciantes o los testigos todos manijeados por él”, le indica Taroco y le pide que le ponga “un poco de color”. “Mencioná que tiene oficinas en ese baile donde recibe gente con la puerta cerrada”.

También dejan claro que tienen que manejarse con reserva y no levantar sospechas porque están haciendo esta tarea “de costado”. “Tenemos que trabajar en silencio”, le ordena Taroco en otro chat.

Taroco le indica: “de tarde vemos como cerrar este caso para quedar bien parados con esa gente, con los políticos estos, por lo menos minimizarlo”, de lo que se deduce que buscan minimizar la responsabilidad de Penadés.

No mencionan haberse reunido con Penadés pero si con funcionarios del Parlamento. “Preciso que armes una carpeta de Mastro, por favor que tenga todos los contactos de él, el diagrama, el último que hicimos, que pongas todas las fotos, lo que se relaciona con él, los viajes esas cosas, lo más completo posible, lo más profesional que hicimos que voy a ir hasta ahí y te paso un pendrive. Todo, todo de Mastropierro… Cuando yo te avise bajen ustedes. Yo voy a presentar a este gurí que es uno de los asesores parlamentarios, secretario del Parlamento vamos a decir”

En otro momento, Taroco habla de que va a hacer “una diligencia externa con el que estuvo acá que trabaja en el Parlamento”.

El apriete a un preso

En el intento por acercarse a Mastropierro para obtener información hablaban de la necesidad de “moverse rápido para entrarle” pero las comunicaciones de Rodríguez con él eran por Instagram e iban lentas por lo que pretendía conseguir su número de celular para concretar el encuentro. “Con un whisquicito de por medio queda espectacular”, le sugería Taroco.

En determinado momento se les ocurre sacarle información a un preso que había estado con Penadés. Taroco le da ideas de qué decirle para sacarle información: “Mastropierro te nombró, che loco, estás quedando escrachado en la prensa, quiero saber qué relación tienen, sacale si es verdad que fue a un trío, cosas así”.

Rodríguez fue a la cárcel a hablar con él, lo grabó y le mandó luego la conversación a Taroco, en la que le admite que conoce a Mastropierro y se queja de que se haya publicado una foto de él.

“De más está decir que nosotros somos ajenos a la unidad. Respondemos directamente a Taroco y a (al director del INR, Luis) Mendoza. No tenemos mandos intermedios por eso no te dije adonde ibas en el módulo, la operadora no sabía, era aclarar esta situación”, le dice para darle tranquilidad luego de haberlo sacado del módulo y llevarlo aparte para interrogarlo.

El encuentro de Rodríguez con Mastropierro

Para acercarse a Mastropierro, Rodríguez le había dicho por redes sociales que quería hacer unos negocios rurales y necesitaba mediatización de eso. Finalmente logra el ansiado encuentro en el boliche de Ciudad Vieja donde Mastropierro trabajaba como relacionista público.

Rodríguez le informa minuto a minuto a Taroco lo que va sucediendo. “El prácticamente no aparece, me aceptó, me dijo que era relacionista público del lugar, me puso la pulsera y se fue”, le cuenta el policía a su jefe. Según había informado El Observador ese primer encuentro fue accidentado y no llegaron a nada por lo que Rodríguez organizó un almuerzo en el restaurante Arcadia del piso 25 del Radisson. Mientras está esperando que llegue Mastropierro, Rodríguez le avisa a su jefe que puso modo avión el celular y está grabando. “Sacale de todo, dónde conoce a Celeste, por qué estas denuncias”, le pide Taroco.

Luego del encuentro Rodríguez le dice a su jefe que “hay una confirmación lo suficientemente buena para tirar por tierra el caso”. Le cuenta que la fiscal Ghione “le comentó por fuera de todo principio de reserva las escuchas de los teléfonos del abogado de Gustavo y de Gustavo, le reveló la identidad de los menores. La fiscal le va informando de todo incluso le comentó lo de los teléfonos pinchados", afirma.

“Se la metió en el bolsillo a la fiscal incluso no se si llegaste a la parte que dice que la ha llevado a la fiscal a la casa”, le menciona como resumen de los audios que le envió pero que no figuran en el chat.

También le cuenta que Mastropierro le reveló que denunció a Penadés porque "quería era que fuera alguien de renombre".

Los intercambios entre Taroco y Rodríguez concluyen con el momento en que Rodríguez ya había sido citado por la fiscal Ghione y expresan su preocupación al respecto. Taroco le recomienda que no lleve su celular o lleve otro y que no vaya a informar nada. "Borrá todo en las computadoras de la oficina, por las dudas, no se en que computadora hiciste el diagrama", le advierte el jefe.