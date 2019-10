Los daños que produce en Uruguay no poder enfrentar a las selecciones de Europa

Europa se blindó. La UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociados) armó la Liga de las Naciones y dejó a los sudamericanos huérfanos y desamparados. El campeonato se juega cada dos años durante las fechas FIFA sustituyendo los partidos amistosos. En consecuencia, juegan entre ellos.

El daño por estas tierras es irreversible. Uruguay paga las consecuencias. Armar partidos contra las potencias del mundo es prácticamente imposible. El efecto es dañino, según lo definió Celso Otero, integrante del cuerpo técnico de la selección uruguaya a Referí.

El hecho de no poder jugar contra los mejores produce perjuicios colaterales como disminuir la calidad de los rivales y con ello el banco de pruebas de los jóvenes celestes, tener que jugar amistosos en Asia o América haciendo viajar a los jugadores cuando antes los tenían a la mayoría agrupados en Europa, además de en una posible caída en el ranking de la FIFA por disminuir la categoría de los rivales a los que se enfrenta.

Referí realizó un pormenorizado estudio de los amistosos de los últimos tiempos de las selecciones sudamericanas y del mismo se desprende que cuesta cada vez más enfrentar a las potencias de Europa.

Para que tengan una idea, desde octubre de 2018 a la fecha, una potencia mundial como Brasil, no pudo enfrentar a ninguna selección europea de primer nivel. Argentina jugará recién en octubre ante Alemania al tiempo que Uruguay se midió con Francia en noviembre del año pasado.

El informe revela otros detalles como que Perú tuvo un crecimiento desde la llegada de Ricardo Gareca a la conducción técnica y fue la selección sudamericana que jugó –y va a jugar ahora en octubre- contra cuatro rivales que figuran entre los 10 mejores del ranking FIFA. Como contrapartida los peruanos no jugaron contra ninguna potencia europea.

Uruguay y Brasil le siguen a Perú en orden de importancia de sus amistosos. La diferencia a favor de los celestes es que enfrentaron al dos (Francia) y tres (Brasil) del ranking. Argentina apenas jugó contra una sola selección que figura entre las mejores: Brasil.

Otro detalle significativo que se desprende del informe es que Perú en ocho de sus últimos 11 encuentros fue local.

Por otra parte, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador no enfrentaron a ningún rival que se encuentre por encima del puesto 100 del ranking de la FIFA.

Tendencia peligrosa

Referí consultó al gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, para conocer de primera mano los motivos que llevan a esta peligrosa tendencia de no poder jugar contra las potencias.

“Eso es porque desde que se generó la Liga de Naciones de la UEFA, que por otra parte clasifica para la Eurocopa y donde hay ascensos y descensos, juegan entre ellos. Se fijan las fechas y juegan durante un período donde hay posibilidades de jugar amistosos para nosotros, entonces se hace complicado porque la mayoría de las selecciones está con actividad oficial”, dijo Belza.

Pero el tema no queda ahí. Porque como el propio gerente deportivo de la AUF describió: “a las (selecciones) que quedan libre, que son cuatro o cinco la UEFA misma se encarga de hacerlas jugar entre ellas amistosos entonces queda una selección libre o directamente ninguna”.

Belza agregó: “La UEFA tomó el control de la televisión de todas las selecciones y entonces organiza torneos oficiales como este que inventaron de la Liga de Naciones. Al tener control de la tv la UEFA hizo que todas las competencias sean oficiales”.

Concacaf los quiere imitar

El gerente deportivo de la AUF reveló a Referí que la Concacaf (organismo que reúne a las selecciones centroamericanas) está analizando tomar el mismo camino y organizar un torneo.

“Ya nos enteramos que en América Central están pensando hacer lo mismo que en Europa, una liga de naciones de la Concacaf. Es decir que esas selecciones, si bien no eran las que nosotros mirábamos como prioritarias, porque una de las cosas que pidió el cuerpo técnico cuando entré a la gerencia fue jugar en todas las fechas FIFA y contra las selecciones más fuertes, eran las que estaba quedando para jugar amistosos”, explicó.

Belza agregó que: “para la fecha FIFA de noviembre tenemos que las selecciones africanas van a estar todas jugando oficialmente por las Eliminatorias. Es mercado cerrado”.

Bajo estas perspectivas se impone la pregunta. ¿Qué rivales quedan para jugar partidos y cómo se hace para jugar contra una potencia?

“Queda hacer lo mismo que las demás confederaciones, un torneo entre naciones sudamericanas o buscar jugar entre nosotros, lo que no está mal porque son rivales a enfrentar en las Eliminatorias y es una forma de estudiarse. Pero cada vez tenemos menos acceso al fútbol de referencia que es el europeo”, respondió Belza.

Daño deportivo

El cambio que se está produciendo, a entender del integrante del cuerpo técnico de la selección uruguaya, Celso Otero, genera “un daño” deportivo.

“Para nosotros obviamente esto es un daño porque nos quita posibilidades de contrastar con otro tipo de fútbol. ¿En qué repercute esto de no poder enfrentar a los europeos? Es dañino por más de una razón porque cuando enfrentamos a los europeos nosotros que tenemos los jugadores cercanos a esos países, se nos hace más fácil y menos desgastante la concurrencia al lugar del encuentro. Esa es una realidad de orden logístico pero hay una realidad de orden deportivo porque el potencial futbolístico está expresado en Europa y contrastar con equipos europeos te permite tener una competencia de mayor jerarquía”.

Otero agregó que: “Africa es también un continente potencialmente bueno pero es menos conveniente del punto de vista de todo lo que es logística por condiciones del propio continente. Y luego nos queda ir a Oriente, que es atractivo en lo económico pero es dificultoso del punto de vista del huso horario, lo largo del viaje, lo que significa el tiempo que insume entrar y salir al lugar de competencia. Ni decir nada de Australia”.

Cuando el cuerpo técnico asumió en el año 2006 pidió como una de las prioridades competir en todas las fechas FIFA y, en la medida de las posibilidades, hacerlo contra las selecciones que se encuentran en los primeros lugares del ranking FIFA. Todo ello formaba parte del crecimiento.

“A nosotros nos sirvió de mucho hacer una capacidad competitiva gradual. Empezamos como pudimos en el 2006. En 2007 tuvimos la Copa América y a partir de allí empezamos a viajar donde fuera posible para no perder fechas FIFA. El Mundial de 2010 nos permitió presentarnos en sociedad como selección válida para la fecha FIFA y de allí hasta hoy hemos tenido la oportunidad de jugar contra las más valiosas de los diferentes continentes, sobre todo las de Europa donde eran reacios a participar en encuentros con nosotros”

Disminuye las pruebas

Pero hay otros perjuicios que tiene el hecho de no poder enfrentar a los mejores.

“Disminuye la calidad del banco de pruebas, la posibilidad de los días de estancia con los futbolistas, de encuentro con ellos, y salir a competir en otros lugares potencia el desgaste físico que ya fue anunciado por la Fifpro (sindicato mundial de futbolistas) que era inconveniente para la salud de los futbolistas generando un ambiente negativo a la existencia de estos partidos”, expresó Otero a Referí.

Otero agregó: “Esos partidos dan mucha información y es un cierre de formación del futbolista porque ellos en muchos casos conviven con lo más notorios futbolistas que la tv promueve del fútbol europeo y además de convivir tenemos con esos partidos la posibilidad de jugar encuentros que nos acercan a un ensayo general muy parecido a lo que podía ser luego la competencia oficial. Y eso como cualquier obra, como en teatro, se hacen ensayos, luego ensayo general y luego se presenta al público, pero lamentablemente eso se está cortando”.

Perder pie

Otro de los aspectos que visualizó Otero con esta situación es la pérdida de terreno en el ranking de la FIFA.

“Esto también es dañino del punto de vista del ranking porque la puntuación tiene diferente valoración en función del partido que se dispute y cuando es por torneos oficiales se puntúa más alto. Ahí se produce un desfasaje de la posibilidad de mantener un ranking adecuado a lo competitiva que es la selección. Todo eso genera perjuicios colaterales. Es la realidad”, expresó el ayudante técnico de Oscar Tabárez.

Y concluyó: “Nosotros ya lo veíamos esto cuando apareció en el horizonte la situación e incluso otras que se venían anudando que era la intención de algunos dirigentes asesores de FIFA de hacer menos fechas FIFA. Todo apunta a lo mismo, a darle mucho valor a lo que es la competencia a nivel europeo y desdeñar lo que puede ser todo lo demás”.

¿CÓMO SE CONSIGUE UN PARTIDO CON UNA POTENCIA?

En noviembre de 2018 la selección de Uruguay estuvo en el centro de atención mundial al jugar sendos partidos amistosos contra Francia y Brasil, selecciones que ocupan el segundo y tercer puesto del ranking de la FIFA respectivamente.

¿Cómo se hizo para conseguir enfrentar a los galos, actuales campeones del mundo?

“Fue una gestión mía de estar buscando mucho y con mucha antelación. Francia era una selección que quedaba libre y la gestionamos con muchos meses de antelación. Las veces que jugamos contra ellos la gestión se realizó con un año de antelación. Hoy te diría que si a dos meses de un partido fecha FIFA no tenés rival me parece que no jugás. Te quedás sin partido”, reveló Belza.

A la hora de concretar los partidos el gerente deportivo de la AUF entiende que debe haber un balance entre lo deportivo y lo económico.

“Jugar con un buen rival puede determinar que se resigne lo económico y de pronto jugar en un lugar lejano como oriente te da mucho dinero. Eso también se debe tener en cuenta y por eso se fue a jugar. A lo mejor son rivales que no dejan mucho en lo deportivo pero es un negocio importante. Lo ideal es jugar con rivales fuertes”.

Ahora se avecina un período de competiciones oficiales. Los años 2020 y 2021 son destinados para las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Catar 2022. No habrá partidos amistosos hasta 2022.

“Voy a empezar a trabajar para 2022 que es el año donde se empiezan a jugar amistosos. Uno puede pensar que faltan dos años pero el tiempo pasa volando y todo el mundo se mueve con antelación y lo que hizo que jugáramos contra europeos es la premura con que se iniciaron las gestiones”, concluyó el gerente deportivo de la AUF.

¿Por qué nos llaman los europeos?

El hecho de que en el mismo período de tiempo Brasil no haya podido concretar amistosos contra selecciones europeas y Uruguay lo haga dos veces no deja de ser llamativo. ¿Por qué nos llaman los europeos?

El gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, brindó su explicación a Referí: “Primero porque somos una selección fuerte que en los últimos años estamos en los primeros puestos. Se ha logrado dar una imagen de juego. Nuestro juego no es mal intencionado eso es algo importante que ha sido la tónica del equipo. Somos un rival que deja todo en el campo en lo amistosos. Eso es una garantía. A veces nos ha jugado en contra porque les ganamos a muchas selecciones y dejamos al entrenador en discusión y muchas veces hubo partidos que no han cuajado porque a lo mejor ven riesgo de complicarse y buscan rivales más débiles que nosotros”.

Belza concluyó: “Lo que los europeos valoran es que jugamos, nos empleamos a fondo con buena intención y es un partido que genera expectativa. Además tenemos figuras que están a gran nivel en Europa y eso es un atractivo”.

Contra quienes jugaron las selecciones sudamericanas

Estos son los últimos partidos de las selecciones sudamericanas. Entre paréntesis figura el lugar en el ranking FIFA que ocupan

Argentina

Brasil (3)

Uruguay (6)

México (12)

México (12)

México (12)

Alemania (16)

Chile (17)

Venezuela (26)

Marruecos (39)

Ecuador (65)

Irak (79)

Nicaragua (148)

Brasil

Uruguay (6)

Colombia (9)

Argentina (10)

Perú (19)

Senegal (20)

Nigeria (34)

Rep. Checa (44)

Camerún (53)

Catar (62)

Honduras (67)

Panamá (77)

Bolivia

Francia (2)

Irán (23)

Venezuela (26)

Japón (31)

Rep. Corea (37)

Ecuador (65)

Emiratos Árabes (66)

Irak (79)

Nicaragua (148)

Haití (159)

Entre el 22/6/19 y 10/9/19 no jugó

Chile

Colombia (9)

Argentina (10)

México (12)

Perú (19)

Estados Unidos (21)

Rep. Corea (37)

Costa Rica (43)

Honduras (67)

Honduras (67)

Guinea (123)

Haití (159)

Colombia

Brasil (3)

Argentina (10)

Chile (17)

Perú (19)

Estados Unidos (21)

Venezuela (26)

Japón (31)

Corea (37)

Argelia (38)

Costa Rica (43)

Panamá (77)

Ecuador

Argentina (10)

México (12)

Perú (19)

Perú (19)

Estados Unidos (21)

Venezuela (26)

Catar (62)

Honduras (67)

Bolivia (72)

Panamá (77)

Omán (84)

Paraguay

México (12)

Perú (19)

Estados Unidos (21)

Eslovaquia (29)

Japón (31)

Japón (31)

Serbia (35)

Honduras (67)

Sudáfrica (71)

Jordania (98)

Guatemala (133)

Perú

Brasil (3)

Uruguay (6)

Uruguay (6)

Colombia (9)

Estados Unidos (21)

Paraguay (40)

Costa Rica (43)

Costa Rica (43)

Ecuador (65)

Ecuador (65)

El Salvador (72)

Uruguay

Francia (2)

Brasil (3)

Argentina (10)

Perú (19)

Perú (19)

Estados Unidos (21)

Costa Rica (43)

Hungría (50)

Panamá (77)

Uzbekistán (88)

Tailandia (114)

Venezuela

Colombia (9)

Argentina (10)

México (12)

Estados Unidos (21)

Japón (31)

Ecuador (65)

Bolivia (72)

Irán (79)

Trinidad y Tobago (100)

Trinidad y Tobago (100)

Japón (31)

Ranking FIFA

Los 20 mejores clasificados

1.- Bélgica

2.- Francia

3.- Brasil

4.- Inglaterra

5.- Portugal

6.- Uruguay

7.- España

8.- Croacia

9.- Colombia

10.- Argentina

11.- Suiza

12.- México

13.- Holanda

14.- Dinamarca

15.- Italia

16.- Alemania

17.- Chile

18.- Suecia

19.- Perú

20.- Senegal

Los 5 mejores de cada Asociación

UEFA

Bélgica (1)

Francia (2)

Inglaterra (4)

Portugal (5)

España (7)

Conmebol

Brasil (3)

Uruguay (6)

Colombia (9)

Argentina (10)

Chile (17)

Concacaf

México (12)

Estados Unidos (21)

Costa Rica (43)

Jamaica (47)

Honduras (67)

CAF (África)

Senegal (20)

Túnez (29)

Nigeria (34)

Argelia (38)

Marruecos (39)

AFC (Asia)

Irán (23)

Japón (31)

Rep. Corea (37)

Australia (44)

Catar (62)

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda (122)

Islas Salomón (141)

Nueva Caledonia (154)

Tahití (159)

Fiyi (163)