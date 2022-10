Los destinos locales más buscados por los uruguayos para veranear

Frente a una nueva temporada de verano –que comienza el 1° de diciembre, y se extiende hasta marzo–, los balnearios se preparan para recibir a turistas nacionales e internacionales que eligen vacacionar en la costa uruguaya. Y luego de dos veranos con restricciones que impidieron el normal desarrollo de la actividad, esperan una temporada de recuperación en el verano 2022/2023.

Sin embargo –según un informe publicado por el portal inmobiliario Info Casas– los actores del sector van a enfrentar nuevos desafíos, la mayoría relacionados con las crisis económicas que están atravesando algunos países de la región.

El ejemplo más claro es Argentina, principal proveedor de turistas para Uruguay. El cambio desfavorable para la moneda del país vecino es un factor que condiciona la llegada de argentinos a territorio uruguayo. Entonces –si bien existe un nicho de argentinos que va a continuar vacacionando en Punta del Este–, hay personas que seguramente visitaron el país en otras temporadas de verano y que este año no podrán hacerlo o serán más precavidos en sus gastos de turismo.

Teniendo en cuenta esta realidad –y en un esfuerzo por contrarrestar la pérdida de turistas argentinos– el Ministerio de Turismo está realizando una fuerte campaña en Brasil, con el objetivo de captar un mayor número de turistas de este país.

Las perspectivas

A pesar de los esfuerzos por parte de los jugadores del sector, las búsquedas de lugares para alquilar durante días de verano reflejan una tendencia a la baja respecto al mismo período –agosto, setiembre– de 2021, según datos de la plataforma de Mercado Libre. Las búsquedas de lugares para alquilar durante días de verano marcan una tendencia a la baja respecto al mismo período del año anterior. Esto se puede vincular a varios factores, aunque desde la empresa destacan la incidencia de la suba de costos que hizo mella en el bolsillo de los inquilinos.

A diferencia de Mercado Libre –y de acuerdo a los datos obtenidos por el portal Casas en el Este–, el número de consultas de los usuarios mostró un leve crecimiento (8%) respecto al mismo período del año anterior. Es por esto que desde esta empresa esperan un buen nivel de ocupación para los primeros días de enero; rondando el 90%. Ahora bien, el tipo de estadía esperan que sea más corta –alrededor de 10 días– básicamente por la situación del público argentino que sigue representando una gran parte de la demanda para los balnearios uruguayos.

Las consultas del portal provienen de Uruguay (54%), Argentina (31%), Brasil (10%), Chile (2%) y otros países (3%).

Los destinos preferidos

Ambas plataformas tienen la mayor cantidad de consultas en establecimientos de los mismos destinos: Canelones, Maldonado y Rocha.

En la web de Mercado Libre, Punta del Este lidera el ranking siendo el destino más buscado. Le siguen Piriápolis, Atlántida y La Paloma. En Casas del Este, el promedio de búsquedas en los balnearios en tendencia son: Punta del Este (42%), Piriápolis (18%) y La Paloma/La Pedrera (16%).

Según el informe del portal inmobiliario, el precio promedio por día de estadía en estos destinos es de entre US$ 110 y US$ 200. Punta del Este (US$ 200), Piriápolis (US$ 150), Atlántida (US$ 110) y –en este caso en vez de La Paloma–, La Pedrera (US$ 190).

Características de los lugares

Mercado Libre destacó que a la hora de alquilar, las casas son más buscadas que los apartamentos. En cuanto a cantidad de dormitorios se estima que los que buscan casas solicitan tres o cuatro, y los que buscan apartamentos se inclinan por una o dos habitaciones.