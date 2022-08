Los diputados chilenos deberán someterse a un examen para detectar consumo de drogas

La Cámara de Diputados de Chile sorteó ayer a los primeros 78 de los 150 legisladores que deberán someterse a un test de drogas que se realiza analizando una muestra de cabello.

La medida surge de un nuevo reglamento aprobado el 13 de julio que incluye la realización del control de drogas para dotar de mayor transparencia a la labor legislativa.

El reglamento, conformado por 11 artículos, tiene como objetivo regular "la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y establece la realización periódica de controles a las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país".

En el examen se buscarán cinco tipos de sustancias: cocaína, cannabis, benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas.

Las pruebas se realizarán en el laboratorio de química y farmacia de la Universidad de Chile, donde deberán completar un formulario para declarar el eventual consumo médico de alguna de esas sustancias, de acuerdo con debida prescripción médica certificada. En el caso de encontrarse una sustancia justificada por razones médicas, el examen se considerará negativo, pero si no existiera razón médica alguna, el examen será considerado positivo y el caso pasará a la comisión de Ética del parlamento, quedando inhabilitados para votar proyectos relacionados con drogas.

También se derivarán a la Comisión de Ética a aquellos legisladores que se nieguen a realizar el examen.

El proyecto incluye también la obligación para cada diputado que resulte positivo de autorizar por escrito el levantamiento del secreto bancario, dentro de los 15 días siguientes al inicio del periodo legislativo. Si se detectan movimientos financieros mayores a los 30.000 dólares, se derivarán los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

Ya hay diputados que han anticipado que consumen habitualmente alguna de las sustancias objeto de la investigación.

Jaime Sánchez, un diputado de Apruebo Dignidad dijo “no me abastezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado".

"Yo también fumo, no me avergüenzo, y cultivo mis plantas para no alimentar las arcas del narcotráfico", señaló, por su parte, Ana María Gazmuri, diputada y activista en favor del consumo de marihuana.

Durante este primer año de aplicación del nuevo reglamento, todos los diputados deberán someterse al examen, y a partir de año próximo los tests se realizarán en forma aleatoria cada seis meses.