Los dueños del mejor samba montevideano son los de Barrio Cerrito

Barrio Cerrito fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2022 en Montevideo, obteniendo esa distinción por primera vez en esta contienda cultural, cosechando además cuatro de las 12 menciones especiales. El jurado le otorgó 585,91 puntos.

El podio este año lo completaron las escuelas de samba Imperatriz y Unidos do Norte, en ese orden. Cuarta fue Urusamba, quinta Imperio Preto e Branco y sexta quedó Asabranca.

Barrio Cerrito, que tiene como colores base el verde y amarillo y en cuyo escudo luce la iglesia del Cerrito de la Victoria, ensaya en la plaza conocida como "la plaza del ombú", en Av. San Martín y Brunio Méndez. Curiosamente fue la última de las seis en salir a presentar su espectáculo por la Av. Cachón y terminó arriba del todo en las posiciones.

Este desfile, uno de los tres principales en el carnaval montevideano junto al Inaugural y al Desfile de Llamadas, se desarrolló en la noche de este domingo 23 e involucró la participación de media docena de formaciones que presentaron sus propuestas artísticas sobre la Av. Juan Cachón, en la zona de las canteras del Parque Rodó.

Diego Battiste

Desfile de Escuelas de Samba.

La actividad, organizada por la intendencia en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu), debió realizarse el viernes 21, pero entonces se postergó considerando los pronósticos de lluvias.

Como sucedió con el Desfile Inaugural del jueves 20, sorprendió la baja concurrencia de público, contrastando eso con lo que ocurrió previo a la pandemia, cuando ambos desfiles se realizaban sobre la Av. 18 de Julio y convocaban a miles de espectadores.

Desde la organización no se atribuye esa realidad al precio de las localidades ($ 350), tampoco a la propuesta artística que en general sigue siendo de alto nivel, pero sí a la creciente ola de contagios de covid que genera que mucha gente opte por no concurrir a espectáculos masivos y, en parte al menos, también a que no hay una tradición de concurrir a desfiles en esa zona de la capital.

Otro aspecto que se viene considerando es que en torno a la principal avenida de la capital es más variado, fluido y está más a mano el transporte público.

Carnavaleros que participaron en uno u otro desfile consultados este lunes por El Observador comentaron que les agradó la iluminación, tener que transitar por un trayecto más corto y hacerlo en esa zona del Parque Rodó, no obstante Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, ya expresó que la idea inicial es que en 2023 los desfiles regresen a la Av. 18 de Julio.

Los puntajes

Barrio Cerrito 585,91

Imperatriz 578,18

Unidos do Norte 542,73

Urusamba 517,05

Imperio Preto e Branco 511,28

Asabranca 459,57

Menciones especiales

Mestre y porta bandera: Urusamba

Porta estandarte: Imperio Preto e Branco

Destaque: Urusamba

Reina de batería: Imperatriz

Passista femenina: Barrio Cerrito

Passista masculino: Barrio Cerrito

Fantasía: Barrio Cerrito

Batería: Imperio Preto e Branco

Cuerpo de bahianas: Unidos do Norte

Comisión de frente: Imperatriz

Carros alegóricos: Imperatriz (carro 1), Unidos do Norte (carro 1) y Urusamba (carro 1)

Samba de enredo: Barrio Cerrito

El jurado del desfile lo presidió nuevamente Diana Pandiani y lo conformaron Teresa Collazo, Alejandra Spinetti, Fernando Rodríguez, Pablo Leites, Nicolás Galván e Ignacio Seijas.

Mucho gasto, poco ingreso

Silvia González, presidenta de Adesu, destacó a El Observador que la inversión que hace cada formación para presentar un espectáculo que dura una hora y se brinda en una sola noche cada año oscila de $ 350 mil a $ 500 mil.

El premio que recibe la escuela de samba ganadora del desfile lejos está de cubrir eso: son $ 142.600. La segunda mejor logra $ 131.100, la tercera $ 115.000 y las tres ubicadas más abajo logran cada una $ 34.500.

Además hay un pago de $ 161.00 destinados a los mejores carros alegóricos.

La inversión total de la intendencia este año, solo en este desfile, ascendió a $ 791.100.

Por las menciones especiales, que son en 12 categorías o rubros, se entregan trofeos.

Cada escuela involucra la participación de unas 250 a 300 personas entre componentes y personal de apoyo.

“Esto demanda mucho esfuerzo, arrancamos al menos en nuestro caso (Silvia está vinculada a Unidos do Norte) en abril a preparar todo el espectáculo, obviamente esto se hace por pasión, porque nos gusta, no porque haya una ganancia, es más, hay muchos casos de personas que han tenido sus escuelas de samba y no han podido seguir adelante por las deudas que fueron acumulando”, comentó quien preside a la asociación que nuclea a las escuelas de samba.

A diferencia de lo que sucede con otras propuestas carnavaleras, no sobran los esponsoreos ni los apoyos externos, es clave incluso una cuota que pagan los integrantes o lo que aporten para sus trajes, por ejemplo.

Consultada sobre la novedad de este año, haber realizado el desfile en el Parque Rodó, la presidenta de Adesu dijo que a ella le agradó, pero que hay cosas para corregir, citando como aspecto principal a ajustar la calidad del audio, un factor de alta relevancia en este tipo de desfiles donde el sonido y lo que se canta es de mucha importancia.

Van 14 años con cinco campeones

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y en su estreno ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no hubo desfile por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid y este año ganó Barrio Cerrito.

Por lo tanto, Imperatriz ganó seis desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos, Liverasamba uno y Barrio Cerrito uno.

De dónde es cada formación

Imperatriz ensayó en la Plaza 4 (Cerrito de la Victoria); Unidos do Norte en el Complejo La Aurora (Viaducto); Imperio Preto e Branco en el Intercambiador de la Av. 8 de Octubre y Av. Belloni (Curva de Maroñas); Barrio Cerrito en la plaza del ombú (Av. San Martín y Bruno Méndez); Asabranca en La Casona (Av. Burgues casi Bvar. Artigas); y Urusamba en el parque vecino al Hotel del Prado (El Prado).

